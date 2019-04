Od Manchestera do Balkana: Stigao je novi val izvođača

I ovog ljeta, od 4. do 7. srpnja okupit će na jednom mjestu brojna kultna imena, ali i heroje novih generacija, a svoje nastupe već su potvrdili nekadašnja pjevačica čuvene grupe Nightwish i metal diva opernog vokala Tarja Turunen te legendarni britanski ska sastav The Selecter, kao i novosadski pankeri Atheist Rap koji će upravo na Exitu proslaviti 30 godina rada i to u postavi koja samo za ovu priliku uključuje i čuvenog Pećinka. Da na Fusionu po tradiciji nikad ne pofali i pravih repera pobrinut će se uvijek britka na mikrofonu Sajsi MC i neprikosnoveni hip-hop trio Bad Copy, čiji su nastupi na Fusionu uvijek krcati dokle pogled seže. A svima njima od danas se pridružuje Svemirko, bend specifičnog zvuka koji je trenutno u žiži regionalne pažnje i zvukom neodoljivo podsjeća na veliki The Cure! Tu su još i mančesterska indie četvorka The K’s te cijela plejada dokazanih regionalnih bendova koju čine Eyesburn, Samostalni referenti, Elvis Jackson, Kal, Sixth June, Mongooz And The Magnet, ABOP i Raiven te novi makedonski dramsko-glazbeni projekt Crnila Remix! Ipak, posebno mjesto u srcu ljubitelja Addiko Fusion pozornice rezervirano je za maestra panonske šansone Zvonka Bogdana, čiji koncerti na Exitu su nešto što bi svako morao nekad da doživi.



Prikladno je da prvog dana festivala, 4. srpnja, kada na Addiko Fusion pozornici nastupa kultni ska sastav The Selecter, EXIT ugosti i domaće legende ove scene, Samostalne referente, najdugovječniji domaći ska bend koji već 23 godine osvajaju svojom plesnom mješavinom punk i ska glazbe, a ove godine razveselit će regiju i novim albumom! Istog dana, svježe lice regionalnog elektropopa i slovenska višestruko talentirana umjetnica Raiven publici će predstaviti svoje pjesme, među kojima će se naći „Sijaj“ i „Jadra“ koje zajedno broje gotovo pola milijuna YouTube pregleda!



Već idućeg dana, u petak 5. srpnja, nadaleko čuvenu glazbenu inovativnost i talent Manchestera pokazat će The K’s, uzbudljiva indie četvorka koji su skrenuli pažnju na sebe debi singlom „Sarajevo“ koji je postao hit na svim glazbenim platformama. Prisutne će istog dana na pravo putovanje kroz žanrove povesti i poznati slovenski bend Elvis Jackson, koji već 20 godina priređuje nastupe nabijene energijom i pjesmama u kojima se prepliću ska, punk, reggae, metal i rock i koje su ih odvele na neke od najvećih europskih glazbenih događaja! Za jake gitarske rifove drugog dana festivala bit će zadužen multikulturalni sastav Mongooz And The Magnet, čiji su članovi porijeklom iz Mađarske, Norveške i Irske, a za čiji je proboj na glazbenoj sceni zaslužan upravo njihov rock blues zvuk koji osvaja na prvo slušanje!



Trećeg dana festivala, scena će biti rezervirana za čuveni crossover sastav Eyesburn koji upravo ove godine obilježava veliki jubilej – 20 godina od prvog velikog nastupa, a prošlog mjeseca održali su dugo očekivani povratnički koncert u Hali sportova koju su napunili gotovo do posljednjeg mjesta! Njihov povratak u velikom stilu na scenu prati i novi spot za pesmu „War Control“ koja je nedavno postala punoljetna i dio je kultnog „Fool Control“ albuma koji je nesumnjivo definirao čitavu generaciju, dok je u isto vreme ostao aktualan koliko i tada, a Eyesburn obećava i nove pjesme u bliskoj budućnosti. Synthpop valove u subotu donijet će voljeni domaći dvojac Sixth June koji je bazu fanova u Srbiji i šire, između ostalog u Njemačkoj, stekao pjesmama kao što je „Drowning“ koja broji gotovo 700 tisuća YouTube pregleda, a o njihovom statusu najbolje govori činjenica da su promociju jednog od albuma imali u čuvenom berlinskom klubu Berghain, dok se do kraja godine očekuje novo izdanje! Glazbeno šarenilo na Addiko Fusion pozornici toga dana demonstrirat će i beogradski sastav Kal, čiji su pravac pojedini inozemni kritičari opisali kao Rock’n'Roma, a koji ih je doveo na scene festivalskih giganata poput danskog Roskildea i mađarskog Sziget festivala, a surađivali su s poznatim imenima među kojima je Rambo Amadeus. Eksperimentalnu stranu glazbe, i umjetnosti uopće, publici će prikazati Crnila Remix, prva i jedina hip-hop predstava u regiji! Ovaj potpuno drukčiji pogled na klasičnu dramu, koju u originalu potpisuje jedan od najeminentnijih makedonskih dramaturga Kole Časule, postavljen je u kontekst modernog hip-hop albuma s tekstovima popularne makedonske grupe „Zad Agolot“.



Novi val imena donosi i jednu od najvećih senzacija na balkanskoj glazbenoj sceni koja će nastupiti na samoj završnici festivala, u nedjelju 7. srpnja - elektropop sastav iz Hrvatske, Svemirko! Ova petorka zaraznog synth zvuka svoju bazu fanova okupila je albumima „Vanilija“ i „Tunguzija“, a pjesme poput „Žena od vanilije“ i „Miris grada“, bez problema „pokupile“ su preko 200 tisuća Youtube pregleda! Zanimljivo je i da ih domaći mediji uspoređuju s obožavanim jugoslavenskim novim valom, ali i bendovima poput The Cure, koji također stižu na ovogodišnji EXIT! Iz susjedstva stiže i audiovizualni sastav ABOP, koji će publiku natjerati na pokret svojom elektronskom glazbom koju uživo izvode te će se Addiko Fusion pozornica zajamčeno pretvoriti u žurku na otvorenom! Živa ritam mašina iz Zagreba već godinama puni veliki broj klubova zahvaljujući pet vrsnih glazbenika koji su nedavno nominirani na Berlin Music Video Awards za spot „Right Now“! Nakon dvije godine, na pozornicu koju mnogi smatraju miljenicom EXIT festivala, vraća se legendarni Zvonko Bogdan, a čiji se posljednji nastup na tvrđavi i dalje prepričava zbog nevjerojatne količine pozitivne energije koja je vladala između publike i čuvenog pjevača.



Još samo tri dana - aktualne cijene najkasnije do petka!

Zbog ogromnog interesa za EXIT, četverodnevna (4.-7. srpnja) ulaznica za festival po cijeni od 445 kn, što predstavlja visokih 55% uštede, bit će u prodaji najkasnije do petka, 12. travnja do ponoći. Nakon toga, cijena kompleta ulaznica za EXIT bit će viša. Cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, iznosi 220 kn za parter i 345 kn za FAN PIT, dok je cijena GOLD VIP dnevnih ulaznica za 4. srpnja 799 kn. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko službene stranice exitfest.org i putem prodajne mreže Gigs Tix.

