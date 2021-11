Od Poljuda do Firula treba nekih desetak minuta vožnje kad nije gužva. No kako su u Splitu izvjesni samo prometni kolaps, golovi Marka Livaje, ljetna gužva i zimska depresija, e tako i put od stadiona do bolnice uvijek traje dulje. Ne i dovoljno dugo da zakasne rezultati koji ne ovise o broju udaraca u okvir gola i posjedu lopte.