Od ponoći raste cijena goriva

Spremnik od 50 litara benzina mogao bi biti skuplji i do 7 kuna, a isti takav spremnik dizela do 5 kuna. Prosječni spremnik LPG-a mogao bi poskupjeti do 3,5 kuna

<p>Prema podacima<a href="http://cijenegoriva.info/CijeneGoriva.aspx" target="_blank"> cijenegoriva.info</a>, građane Hrvatske sutra očekuje novo poskupljenje goriva. </p><p>Spremnik od 50 litara benzina mogao bi biti skuplji i do 7 kuna, a isti takav spremnik dizela do 5 kuna. </p><p>Prosječni spremnik LPG-a mogao bi poskupjeti do 3,5 kuna.</p><p>Ukoliko procjene postanu stvarnost, Eurosuper 95 poskupjet će za 14 lipa po litri, a Eurodizel za 10. </p>