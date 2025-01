Od proljeća naplata parkinga u KBC-u Split: Postavljaju rampe

Pacijenti koji su do sada običavali dolaziti u splitski KBC osobnim vozilom uskoro će razmisliti hoće li se na Firule ili Križine i dalje voziti automobilom ili javnim gradskim prijevozom jer od proljeća kreće naplata parkinga u krugu bolnice.

Tu je informaciju Hini potvrdio čelni čovjek bolnice Krešimir Dolić, koji najavljuje da će do Uskrsa raspisati natječaj za pružanje usluge naplate parkinga unutar kruga bolnice, nakon čega bi trebale biti postavljene rampe i početi naplata.

Djelatnici bolnice će dobiti povoljnije mjesečne karte za parkiranje no, to im neće jamčiti slobodno mjesto, što je očekivano s obzirom da u toj ustanovi trenutno radi 4400 zaposlenika. Posjetitelji s vozilima prvih će pola sata imati besplatan parking, do punog sata će cijena iznositi 50 centi, a onda će svakog sljedećeg sata morati izdvojiti po euro. Prema prometnom elaboratu za parkiranje u krugu bolnice, na obje bi lokacije ubuduće trebalo biti na raspolaganju oko 870 parkirnih mjesta.

U bolnici, kroz koju tijekom dana prođe i više od naručenih 4500 pacijenata, bili su prisiljeni donijeti takvu odluku nakon što brojni višegodišnji apeli i molbe da posjetitelji svojim autima ne blokiraju bolnička vozila nisu urodili plodom. Prometna situacija unutar kruga bolnice je i dalje kaotična jer dio vozača svoja vozila ostavljaju gdje se sjete, a dio njih automobile parkira na zabranjena mjesta uz uključene žmigavce kao znak "da će tu biti samo pet minuta". Za to vrijeme vozači Hitne medicinske pomoći i saniteta muku muče kako prići do bolnice u koju dovoze teške pacijente.

Ravnatelj Dolić podsjeća da splitskom KBC-u izvan turističke sezone gravitira oko 800.000 ljudi, dok u ljetnim mjesecima taj broj doseže 1,5 milijuna ljudi. Uz to, lani je u Splitu registrirano novih 6000 vozila, a izgrađeno je tisuću novih parkirnih mjesta.

"Još prije nekoliko godina počeli smo razmišljati o postavljanju rampi i uvođenju naplate parkinga, ne zbog dobiti nego radi uvođenja reda. Svakoga jutra samo u naš centralni laboratorij dođe 700 do 800 pacijenata, što izaziva dodatne gužve, pa bi se ubuduće dio pretraga trebao obavljati u sklopu primarne medicine", kaže Dolić.

Dodaje kako s gradskom prijevozničkom tvrtkom Promet dogovaraju mogućnost da u vrijeme dolaska i odlaska na posao povećaju broj linija, ne bi li tako motivirali zaposlenike i pacijente da koriste javni gradski prijevoz.

KBC Split ima slobodan teren s južne strane zgrade tako da planiraju u skoroj budućnosti na tom mjestu graditi garažu.

Neki pacijenti koji u bolnicu dolaze automobilom rekli su kako shvaćaju problem jer i sami vide da je u krugu bolnice velika gužva. Svjesni su da previše ljudi koristi svoja vozila umjesto javni prijevoz.

Dio njih podržava uvođenje reda i naplatu parkinga, smatraju da će cijene biti korektne i da se mislilo na sve skupine ljudi. No, dio građana već sada negoduje zbog najave naplate, kažu da će koristiti taksi ili dolaziti pješice.