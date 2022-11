Od prosinca svaki tjedna vozit će plastiku i papir, dio građana još čeka na besplatne vrećice

Više od mjesec i pol dana Zagrepčani žive s novi sustavom naplate odvoza otpada, a neki koji to do sada nisu prakticirali i odvajanjem otpada pa je mnogima nestalo besplatnih žutih i smeđih vrećica. Riječ je o vrećicama za odvajanje plastike/metala i biootpada. Od sredinom listopada Zagrebački Holding odnosno podružnica Čistoća dijeli nove besplatne vrećice no još nisu sva kućanstva stigla na red, a u periodu dok se vrećice dijele, ne može se osobno doći po njih u prostorije Holdinga.

- Od sredine listopada do sada je podijeljeno 140.000 paketa besplatnih smeđih i žutih vrećica za višestambene zgrade. Podjela besplatnih žutih vrećica za obiteljske kuće kreće krajem studenog. Informacije o podjeli nalaze se na našem linku https://zgvrecice.cistoca.hr/zapocela-podjela-besplatnih-zutih-i-smedjih-vrecica/147 – kažu nam iz Holdinga.