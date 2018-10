Od šest radnih dana, Glasnović i Dobrović izostali su tri...

Sabor je u rujnu zasjedao svega šest dana, a dio saborskih zastupnika uspio je neopravdano izostati s plenarne sjednice.

S radnog mjesta tri dana neopravdano su izostali zastupnici Slaven Dobrović (Most) i Željko Glasnović (Neovisni za Hrvatsku). Od zastupničkog paušala, koji mjesečno iznosi 1500 kuna, oduzet će se svakome po 450 kuna. Glasnović je izostao s prva tri dana zasjedanja jer je u to vrijeme bio na službenom putu u Australiji, što je, ističe, njegova izborna jedinica. Navodi kako je tajnik kluba o tome obavijestio nadležni saborski Odbor za izbor i imenovanja, a ne zna zašto to nije uvaženo. - Nikad nisam markirao, to je njihov administrativni problem, ne moj. S predsjednikom odbora razgovarat ću u četiri oka zašto je napravljen taj propust. To je njihova pogreška, ne moja - poručio je Glasnović. Za razliku od njega, mostovac Dobrović nam je rekao kako je drugi tjedan zasjedanja Sabora, nakon dvomjesečnog odmora, bio na obiteljskom putovanju, ali o tome nije želio detaljnije govoriti.

- Nije mi palo na pamet tražiti izlike ili ispričnice - rekao je Dobrović. O kažnjavanju zastupnika kaže:

- Kad se vidi kako i na koji način pojedini kolege izbjegavaju izricanje kazni i nalaze razne isprike, postavlja se pitanje je li time ispunjena svrha te mjere. To bi trebalo izanalizirati. Dva dana s radnog mjesta neopravdano je izostao i nezavisni Željko Lacković. Od zastupničkog paušala oduzet će mu se 300 kuna. Budući da nije odgovarao na poruke, nismo uspjeli doznati razloge izostanka. Trojac koji je sa saborske sjednice neopravdano izostao jedan dan su: Božo Petrov (Most), nezavisni Marko Vučetić i Ana-Marija Petin (HSS) te su tako zaradili po 150 kuna kazne. Petrov na radnome mjestu nije bio 21. rujna.

- Tog dana izostao sam zbog profesionalne edukacije u svojoj struci koju pohađam već šest godina. Ne smatram da se to smije pravdati, jer nema doticaj s poslom koji obavljam. Kako ne bih izgubio vrijeme koje sam dosad uložio u edukaciju, bio sam prisiljen taj dan izostati sa sjednice Sabora - pojasnio je Petrov razloge nedolaska na posao.

Nezavisni Vučetić kaže kako je inzistirao da mu 27. rujna bude neopravdan. Dan ranije službeno je izostao zbog simpozija na Cresu, a dan kasnije u Splitu.

- Nisam htio dolaziti u četvrtak u Sabor. Na dnevnom redu nije bila tema o kojoj bih raspravljao pa sam procijenio kako je bolje da Saboru dam 150 kuna nego da dolazim na dan u Zagreb i uzimam putne troškove - rekao je Vučetić.

Razlog zbog kojeg je HSS-ovka Petin izostala s radnog mjesta također su ostali nepoznati jer se nije javljala.