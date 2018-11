Od sljedeće godine kreće registar stvarnih vlasnika firmi

Ministar financija Zdravko Marić uoči sjednice Vlade komentirao je dizanje granice neoporezivih godišnjih primitaka - regresa, božićnice i 13. plaće, kojima će dati određenu slobodu poslodavcima.

- Mi smo stavili pravilnik na javno savjetovanje prije 3 dana. Stigli su komentari, od kojih su mnogi suvisli, konstruktivni i dobri - rekao je Marić.

- Važna je stvar da je s dvije i pol tisuće na sedam i pol tisuća razlika je pet tisuća, koje će biti vezane uz novo pravo. Tih pet tisuća ne može biti vezano uz postojeće pravo. Zbog kolektivnih ugovora i niza druhih propisa, tih pet tisuća kuna bit će povezano s tim novim pravom. Ali najvažnije za poslodavce i zaposlenike je da je to 7.500 neoporezivih kuna godišnje -rekao je Marić.

Napomenuo je da je na poslodavcima kako će taj iznos isplaćivati i pod kojim imenom.

- Propisat ćemo pravilnikom i sukladno komentarima koje dobijemo sve ono što smatramo da je potrebno da mjera može zaživjeti. Nećemo nikoga dovesti u nezahvalnu situaciju da nešto mora. Poslodavci su tražili da im se otvori način na koji će moći nagraditi radnike i evo - učinili smo rekao je Marić.

Pravilnik trebao na snagu stupiti do kraja godine, tako da svi poslodavci koji to žele mogu do kraja godine nagraditi svoje zaposlenike.

- Zaposlenicima je najvažnije da na godišnjoj razini imaju dodatnih pet tisuća kuna neoporezivo - rekao je Marić.

U pogledu obnavljanja voznog parka, ministar financija rekao je da ne prati svaku javnu nabavu.

- Što se tiče mojih službi i carina, oni sigurno ne bi poslali zahtjev za bilo što što im ne treba - rekao je Marić, i istaknuo da se od 2016. godine trudi da se proračunski novac troši racionalno.

Registar stvarnih vlasnika tvrtki je koliko ja znam, objavljen pšrije dn ili dva na javnom savjetovanju. Bit će prilike da se u okviru javnog savjetovanja daju određeni komentari. Kraj godine je predviđena sjednica Vlade kada bi se taj zakon usvajao. Nakon toga u prvom tromjesječnu računamo da će biti u Saboru. Dakle imamo sonovnu stvar koja je tzv. Četvrta direktiva, a određene odredbe moraju stupiti na snagu s 1.1. takozvana Peta direktiva, a diio njih se odnosi i na registar stvarnih vlasnika. Dakle Peta direktiva otvara mogućnost da taj registar bude javan. To je ono o čemu smo pričali i prije i postupat ćemo prema direktivama.

Dakle, u svakom slučaju tijela državne vlasti odnosno svi oni koji su vezani i trebaju podatke iz registra mogu s njime raspolagati kao što je bilo i predviđeno.

Na pitanje hoće li se uvid u registar plaćati, odgovorio je potvrdno.

Pristup registru plaćati će svi koji nisu tijela državne vlasti, tako je sada propisano - kazao je Marić.