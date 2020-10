Od štale napravila kuću: ‘Imam samo jednu želju, a to je struja’

STARICA IZ KRIŽEVACA Vera Pajor (71) živi u kućici koja je nekad bila štala. Osim struje nema ni vode, a bunar u dvorištu ne može koristiti bez hidrofora. Živi od 920 kuna socijalne pomoći...

<p><strong>Veru Pajor (71) </strong>sreli smo uz rub ceste u Donjoj Brckovštini, na križevačkom području, kad je u utorak poslijepodne sa skromnim zavežljajem u ruci hodala od susjeda prema svojoj kući. Išla je od susjeda kojima je pomagala u spremanju kukuruza.</p><p>- Meni ljudi pomažu, a ja se nastojim na svaki mogući način odužiti. Donekle me zdravlje služi i onda mogu pomoći. Tako uglavnom provodim dane kad je vrijeme lijepo, jer od 920 kuna socijalne pomoći ne bih mogla preživjeti – govori skromna žena.</p><p>Već 10 godina živi sama, a obiteljsku kuću koja je bila u derutnom stanju brat je srušio nakon smrti majke. Vera i njezina majka nekako su živjele i uređivale bivšu staju za život. Bez ikakve gorčine priča da nikome nije zavidna. Iako se s bratom dogovorila da će u nekadašnju staju uvesti struju, on to nije učinio.</p><p>Ne ljuti se na njega jer se razbolio i ima svoju obitelj. Pokazuje nam dvije prostorije koje su odijeljene zavjesom. Jedna služi kao kuhinja u kojoj su štednjak na drva i skroman namještaj, a u drugoj su dva rasklimana kreveta. Vera spava na jednom, dok je drugi prazan od majčine smrti.</p><p>U “kući” koja nema više od 50 kvadrata je i mali sanitarni čvor, no nije u upotrebi jer nema struje. Vera nema ni vode jer bunar u dvorištu ne može koristiti bez hidrofora pa vodu nosi od susjede.</p><p>- Susjeda Slavica i njezina kći Katarina puno mi pomažu. Ponekad mi u svojoj perilici operu rublje i jako sam im zahvalna. Da mi je struja, ja bih se preporodila. To mi je životni san, jer kad dođe zima, moram s kokošima u krevet – slikovito govori Vera.</p><p>Noći su joj posebno teške.</p><p>- Želja mi je da navečer mogu nešto pročitati uz svjetlo žarulje, a ne kao sad uz svjetlo s mobitela ili svijeće. Imam tranzistor, ali me tri baterije stoje 43 kune - rekla je.</p>