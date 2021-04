Od ponedjeljka 26.04. od 8 sati do subote 1.5. godine do 4 sata, zbog izvođenja radova na uređenju kolnika Slavonske avenije na dijelu od ulice Vrbik XIII do Savske ceste (gornja razina), bit će zatvorena za sav promet, javljaju iz Grada Zagreba.

Obilazni pravac za to vrijeme je Slavonska avenija - Hrvatske bratske zajednice - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Zagrebačka avenija.

Za vrijeme radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.