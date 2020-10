'Od Vlade očekujem da ne uzme Zagrebu 900 milijuna kuna iz Fonda fiskalnog izravnanja'

Gradonačelnik Milan Bandić poručio je da su koronavirus i saniranje potresa prioriteti za koje će Grad imati novaca, a od Vlade očekuje da Zagrebu ne uzme 900 milijuna kuna iz Fonda fiskalnog izravnanja

<p>S obzirom da su na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine zaključci o sklapanju Ugovora između RH, Zagreba te Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu tih potresom pogođenih područja, <strong>Milana Bandića</strong> su novinari upitali odakle novci.</p><h2>U Fondu fiskalnog izravnanja su gradski novci</h2><p>"Covid i potres su dva prioriteta za koje će novaca biti. Onih 900 milijuna kuna u Fondu fiskalnog izravnanja, koji uplaćujemo 15 godina, to su gradski novci, poreznih obveznika Grada Zagreba i očekujem od Vlade da ih ne uzima Gradu. Eto odakle novci", rekao je na Aktima gradonačelnika uoči sjednice Skupštine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bandić sudjelovao u ekološkoj akciji u Sesvetskoj Sopnici</strong></p><p>Poručio je kako neće biti ugroženi kapitalni projekti poput produžene Branimirove ulice ili Jarunskog mosta niti stečena prava, Fond solidarnosti za potres, kao niti sve ono što treba za zdravlje građana zbog koronavirusa.</p><p>Vezano za Prijedlog zaključka o osnivanju društva Blok Kvatrić, Bandić je poručio da ako nema investicija, nema niti novaca.</p><p>Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša<strong> Mirka Jozić</strong> pojasnila je da je prijedlog Grada osnivanje trgovačkog društva kojeg bi Grad bio stopostotni vlasnik. U temeljni kapital tog društva unosi se zemljište čija je procijenjena vrijednost oko 155 milijuna kuna. </p><p>Cilj je da se taj donjogradski blok revitalizira, ali bez da se koriste sredstva iz zagrebačkog proračuna, rekla je Jozić.</p><p>Planira se, dodaje, raspisati javni poziv za traženje investitora koji bi dokapitalizirao postojeće društvo unosom u njega novčanih sredstava minimalne vrijednosti koja je procijenjena za vrijednost zemljišta, a možda i više.</p><h2>Privatnim kapitalom do 51 posto vrijednosti firme za razvijanje projekta</h2><p>Privatnim kapitalom koji bi se uložio dobili bi 51 posto vrijednosti firme kako bi mogli razvijati projekt, navela je.</p><p>"Interes Zagreba bit će zadovoljen na više načina - revitalizirat ćemo područje, dobit ćemo komunalnu naknadu, nova radna mjesta, a imat ćemo 49 posto dobiti od prodaje nekih komercijalnih prostora", ustvrdila je Jozić.</p><p>Bandić se zapitao zašto je zadnjih 20 godina u svojstvu gradonačelnika kupovao nekretnine u vrijednosti oko 300 milijuna eura, ističući kako je to dobro da se te plohe sada oplemene te Grad zaradi. "Lakše je rasprodati nego kupiti. Ovo je način kako oplemeniti vlastiti prostor i uljepšati dio grada", ocijenio je.</p><p>Gradonačelnik je novinare uputio na adresu predsjednika Skupštine <strong>Drage Prgometa</strong> kada su ga upitali zašto se sjednica Skupštine s 51 zastupnikom održava online, a uživo sjednica Sabora gdje je 151 zastupnik.</p><p>Predsjedništvo Skupštine donosi odluku, to pitajte predsjednika Prgometa, on je jedini meritoran odgovoriti na pitanje, kazao je.</p><p>Vezano za navode u medijima da je lani u Gradu isplaćeno 16,8 milijuna za ugovore o djelu i novinarski upit zašto grad troši na vanjske suradnike, a ne na svoje zaposlenike, Bandić odgovara da su ugovori o djelu potreba, no ne zna koliko je potrošeno u tu svrhu.</p><p>"Svaka lipa koja je potrošena na bilo koju stavku će Gradski ured za financije dostaviti. Bitno je da je sve usuglašeno s propisima", istaknuo je.</p>