'Odakle si ti?': Nova snimka pretučenih Hrvata u Beogradu

Na YouTubeu se pojavila nova snimka na kojoj se vidi u kolikoj su mjeri pretučeni hrvatski huligani koji su sudjelovali u sukobima na utakmici Partizana i Crvene zvezde prošlog mjeseca u Beogradu.

Na snimci se čuje i kako ih netko pita: "Tko ste vi" i "Odakle si ti, legendo".

Jedan od pretučenih odgovorio mu je da je iz Karlovca.

Podsjetimo, nerede na beogradskom derbiju prouzročila je manja skupina navijača Partizana koja je, prema nagađanjima, htjela preuzeti prevlast na navijačkom jugu Partizanova stadiona. No većina koja drži taj dio tribine uzvratila je žestoko što je rezultiralo teškim premlaćivanjem huligana među kojima su bili i hrvatski državljani.

Za njih šestoricu određen je pritvor u trajanju 30 dana nakon što su se svi branili šutnjom na ispitivanju. Na teret im se može staviti kazneno djelo za 'nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu'. Za to je djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, te do 12 godina u najtežem obliku za vođe grupe.

Također, ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.