Odbacili tužbu: Umjesto Borisa Johnsona objavili kocku leda

Britansko tijelo za nadzor komunikacija odbacilo je tužbu vladajuće konzervativne stranke protiv televizijskog kanala Channel 4 koje je nesudjelovanje premijera Borisa Johnsona u predizbornoj debati o klimi nadomjestilo kockom leda.

Channel 4 je prošlog mjeseca pozvalo čelnike svih vodećih političkih stranaka u Velikoj Britaniji na sučeljavanje u kampanji za izbore 12. prosinca, no Johnson je odbio sudjelovati.

Konzervativci su ponudili da umjesto premijera u raspravi sudjeluje bivši ministar okoliša Michael Gove, što je Channel 4 odbio obrazloženjem da u debati mogu sudjelovati samo predsjednici stranaka te da uvjere nije moguće mijenjati.

Britanske televizijske kuće moraju biti politički nepristrane, a u vrijeme izbora dužne su ispunjavati posebne uvjete.

Regulator za elektroničke medije Ofcom odbacio je tužbu konzervativaca.

"Channel 4 koristio se uredničkim tehnikama kojima je osigurao da se stajališta konzervativaca o klimi i zaštiti okoliša primjereno predstavi", obrazložio je Ofcom.

"Odbor je uzeo u obzir i to ledena skulptura globusa ne predstavlja osobno premijera, a to i nije bilo u uredničkom fokusu niti vizualno niti su se voditelj i sudionici debate na to referirali u raspravi", navodi nadzorno tijelo u raspravi na e u raspravi sudionika na to referirao voditelj".