Odbjegla mlada iz BiH: 'Nisam ni dirnula pare, oni su prokleti!'

Vijest o svadbi 23-godišnjeg Edina Huseljića iz Gradačca i njegove izabranice Elde Mujčin iz Odžaka, koja je naprasno prekinuta jer se par svega nekoliko sati od vjenčanja posvađao zbog novca, dobila je novu verziju. Naime, svoju stranu priče za medije je ispričala mladenka.

Podsjetimo, mladoženja i njegova obitelj za Dnevni Avaz ispričali da je za sve kriva mlada koja je tražila da sav novac od vjenčanih poklona pripadne njoj.

'On je mene iskoristio'

- Mlada je zahtijevala da sav novac pripadne njoj, jer je ona dijelila kavu. Mladoženja takav prijedlog nije prihvatio, jer je podigao kredit da sredi kuću uoči ženidbe, a osim toga, on je navodno platio i troškove veselja ispred mladine kuće u Odžaku, kao i svadbe u Gradačcu - izjavio je jedan od gostiju s mladoženjine strane.

No mladenka tvrdi upravo suprotno - da je ona žrtva i da će cijeli slučaj završiti na sudu.

Odbjegla mladenka za bosanske medije je izjavila da ju je obitelj njenog muža lažno optužila i da ona nije kriva što je njihov brak završio prije nego što je uopće i počeo.

- Istina počinje od toga da me je dotični (suprug) nagovorio da dignem kredit, za što imam dokaz i za koji mi je on jamac. Novac od kredita pripao je njemu. Tim je novcem uredio kat kuće, a mene iskoristio. Nisam žalila, jer sam planirala i i ja tu boraviti - prenosi Mondo.rs.

Kako kaže, svađa je počela dan prije svadbe.

- On mi je napisao da svojem ocu želi dati novac od svadbe kako bi on nekom vratio dug od 3.000 KM. On je zapravo mislio htio zaraditi na svadbi. Njegovi su se od početka miješali u planiranje svega, pa tako i na taj dan. U subotu, 27. listopada, nakon što sam svatovima podijelili kavu, otišli smo u auto da kuma ostavi novac. U tom trenutku otac mladoženje je došao da uzme taj novac. Ja sam se odmah vratila u restoran, a oni su ostali vani - priča mladenka.

'Sve mi teže pada jer sam u drugom stanju'

Dodaje da je potom mladoženjin otac u alkoholiziranom stanju ušao u salu i počeo vrijeđati nju i njezinu majku.

- Pokupila sam se i izašla, a s parama nisam imala nikakvog dodira. Nisam otišla odmah, očekivala sam da će se mladoženja potruditi i vratiti. Imam svjedoke da nisam pokušala uzeti nikakve pare, nego da su oni sve izmislili kako bi mi se osvetili, jer sam otišla sa svadbe - priča ona.

Istaknula je i da je on nju iskoristio i otkrila da joj sve što se dogodila dodatno teže pada jer je u drugom stanju.

- Završila sam u Hitnoj trudna, a mladoženja nije reagirao. Iskoristio je mene i dijete da dobije ono što je najviše htio, a to su pare. Moram jasno i glasno reći da da ne bih otišla sa svadbe da me njegov otac nije otjerao. Prokleti su za parama. Žao mi je što sam ih upoznala“, poručila je na kraju.