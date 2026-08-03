Odbor za mir: Nema povlačenja Izraela iz Gaze prije razoružanja Hamasa, na to su se obvezali

Odbor za mir - inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država - priopćio je u ponedjeljak da će se izraelska vojska u potpunosti povući iz Pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan.

"Suprotno netočnim izvješćima, povlačenje Izraelskih obrambenih snaga (IDF) iza Žute linije uslijedit će tek nakon završetka procesa razoružanja, na što se Hamas obvezao posrednicima", objavio je Odbor za mir na društvenoj mreži X. Dodao je da se to odnosi na lako i teško naoružanje, kao i na mrežu tunela.

Objava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta Hamas. Prema planu koji je objavio Odbor za mir, Hamas bi svoje oružje trebao predati prijelaznoj palestinskoj upravi.

Hamas je, međutim, poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško naoružanje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i uspostave palestinske države.

S druge strane, Izrael ističe da će se iz Gaze povući tek kada Hamas bude u potpunosti razoružan te odbacuje mogućnost da se oružje i dalje skladišti na tom području.

Odbor za mir, u kojem između ostalih sudjeluju zemlje poput Argentine, Mađarske, Albanije, Bjelorusije, Saudijske Arabije, Katara i Turske, osnovan je početkom godine radi provedbe mirovnog plana za Gazu, čiji je posrednik bio Donald Trump. Inicijativa je izazvala brojne prijepore, a većina zemalja Europske unije smatra da predstavlja konkurenciju Ujedinjenim narodima i odbile su članstvo u organizaciji ili su prihvatile status promatrača.