Odgajatelji prosvjeduju: 'Ovo nije borba samo za nas nego i za djecu i njihove roditelje'

Naš glas ne čuje se već godinama. Nepravda uništava naše društvo. Ne borimo se samo za nas odgojitelje. Borimo se za djecu koju odgajamo i za roditelje koji nam vjeruju, rekla je odgojiteljica Mirjana Dolušić iz Zagreba, koja taj posao radi već 38 godina.

Odgojitelji se svakodnevno susreću s problemima koji su, kako kažu, gurnuti pod tepih. Na glavnom zagrebačkom trgu prosvjed odgojitelja simbolično je počeo u subotu u 12 sati i 5 minuta. Okupile su se tisuće odgojitelja iz cijele Hrvatske, a podršku su im pružili i roditelji vrtićke djece. Sindikati i udruge zahtijevaju od Vlade te Ministarstva znanosti i obrazovanja da se uključi u financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Navode kako nedostaje 5000 odgojitelja, plaće nisu ujednačene, prostori su skučeni i neadekvatni, a djece je previše.

- Državni pedagoški standard donesen je 2008. godine, a do danas se ne poštuje i nije integriran u praksi. U njemu je točno opisano na koliko kvadrata, s kojim brojem djece i na koji način bi trebalo raditi. Moja vrtićka grupa, primjerice, ima 14 djece, ali samo zato što je to najmanja soba u vrtiću. Sobica ima samo 35 kvadrata, to sigurno nije adekvatan prostor koji pruža svakom djetetu dovoljno mjesta za igru i učenje. Također, gotovo u svaku grupu uključena su djeca s posebnim potrebama, a znalo se događati da je u jednoj grupi četvero djece s posebnim potrebama - kazala je Mirjana naglasivši da nije teško raditi niti s roditeljima, a niti s djecom. Kako kaže, najteže je raditi sa sustavom koji nema poštovanja za ono što čine.

Okupljene prosvjednike rasplakao je govor čovjeka čiji je sin vrtićke dobi. On je opisao svoje iskustvo s upisivanjem sina u tri vrtića.

- Dijete je prošlo tri vrtića i tri prilagodbe. Razgovarao sam s raznim ljudima i govorio sam im da ću upisati svoje dijete bez veze te da ću se nakon toga boriti za drugu djecu i zaposlene u vrtićima. U sva ta tri vrtića vidio sam istu situaciju: jako ljubazni odgojitelji, puno djece i malo prostora. Došao sam jednom po sina u vrtić, tamo je stajala teta koja jedno dijete presvlači dok joj drugo dijete grli jednu nogu, a treće drugu, moj sin u ćošku plače jer ne zna di mu je medo, a ja u panici - rekao je srčani otac pozivajući one koji nemaju razumijevanja da provedu jedan dan radeći kao odgojitelj u vrtiću. Prosvjednici su ga podržali uzvikujući "Tatu za ministra".

- Emotivno me dirnuo govor ovog oca jer zbog roditelja i djece mi radimo ovaj posao. Drago mi čuti da jedan roditelj nas smatra odgojiteljima a ne 'tetama čuvalicama', kako nas često ljudi gledaju. Želimo bolje uvjete, više zaposlenih u struci jer uz ovako velike brojeve djece u grupama nemoguće je provesti odgojno-obrazovni rad. Zato nas i smatraju 'čuvalicama', jer djecu najčešće imamo vremena samo čuvati. Također, boli nas nejednakost u plaćama. Plaće za odgojitelje u Slavoniji znatno su manje od plaća odgojitelja u Zagrebu. Ne tražimo previše, tražimo da nam plaća odgovara naporu koji podnosimo i da je dostojna našeg obrazovanja - istaknula je odgojiteljica Dajana Kuruc (37), koja 14 godina radi u vrtiću u Belišću.

U njezinoj grupi je 15 djece jasličke dobi, kojoj, kako kaže, mijenja pelene, presvlači ih, uspavljuje, odgaja i obrazuje.

- Pošaljite svaki mjesec nekoliko desetaka mailova predsjedniku Vlade da ga podsjeti. Neka prije izbora budu rezultati, a ne obećanja. Rezultat neka budu bolji uvjeti, a ne obećanja. U vašem sektoru nema toliko mjesta za strane radnike koliko može biti u drugim sektorima. Mi trebamo odgojitelje. Ne može bilo tko odgajati našu djecu. Pogledajte vršnjačko nasilje, to počinje u predškolskoj dobi. Trebamo struku, trebamo zadovoljne odgojitelje - istaknuo je Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata.

