Odgođeno svjedočenje žrtve silovanja Damira Škare zbog istražnih ročišta za navijače

Suđenje bivšem HDZ-ovcu i osvajaču olimpijske medalje u boksu Damiru Škari za spolno uznemiravanje i silovanje bivše zaposlenice AK Siget nakon gotovo dvije godine polako ulazi u završnu fazu. Na ročištu u srijedu ujutro na Županijskom sudu u Velikoj Gorici ispitan je jedan svjedok te je videolinkom trebala svjedočiti njegova žrtva. No, njezino svjedočenje je odgođeno zbog, kako neslužbeno doznajemo, nedostatka tehničkih uvjeta.

Naime, cijelog prijepodneva na tom su sudu trajala istražna ročišta za skupinu od 25 navijača za koje je općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici zatražilo zamjenu istražnog zatvora mjerama opreza. Riječ je o hitnom predmetu po kojemu sud mora odmah postupati. Navijači su se javljali videolinkom iz Remetinca, zatvora u Bjelovaru i Gospiću, pa, kako smo neslužbeno doznali, sud nije bio u mogućnosti u isto vrijeme videolinkom ispitati oštećenicu. Žrtvu će stoga ispitati na sljedećem ročištu.

Kako smo već pisali, još na prvoj raspravi Škarina obrana, koju je vodio poznati zagrebački odvjetnik Krešimir Krsnik, inzistirala je ponovnom saslušanju žrtve na sudu. Neslužbeno smo tad doznali smo i da se njezina odvjetnica Morana Rabar tome oštro usprotivila zbog čega je sud odlučio o navedenom dokaznom prijedlogu odlučiti na kraju postupka. Krsnik je u međuvremenu preminuo, no Škarina obrana nije odustala od svog prijedloga. S obzirom da je sud, prema našim neslužbenim informacijama, odlučio saslušati žrtvu, očito je da su svi ostali svjedoci i vještaci ispitani u dosadašnjem tijeku suđenja.

Što su oni svjedočili nemoguće je doznati jer se suđenje, zbog zaštite dostojanstva žrtve, odvija iza zatvorenih vrata.

Podsjetimo, tužiteljstvo Škaru tereti da je djela počinio tijekom lipnja 2019. te do 9. kolovoza 2019. u prostorijama AK Siget, čiji je bio predsjednik. Škaro od početka tvrdi da nije kriv.

- Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, tražila me veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana - rekao je u svojoj obrani u tužiteljstvu.

Osim iskaza žrtve, njezinih roditelja, liječnice, kojoj se žrtva povjerila, te još nekih zaposlenika AK Siget, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze. Među njima je DNK vještačenje žrtvine haljine kojim je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču pronađen njezin, ali i Škarin DNK. Njegov DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine.

Žrtvi je zbog proživljenih trauma dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres. Tijekom istrage ispričala je što se dogodilo.

- Nakon što smo završili posao u njegovu uredu, krenula sam prema izlazu iz sobe. U tom momentu me napao s leđa, desnom rukom primio oko struka, nabio na sebe te gurnuo svoju lijevu ruku u moja prsa. Uspjela sam se iščupati, odgurnula ga od sebe i rekla mu da stane. On me opet primio, nabio na sebe i savio mi obje ruke na leđa. Jednom rukom mi je držao ruke, a drugu je gurnuo ispod moje haljine - ispričala je žrtva.

Škaru su uhitili 4. rujna 2019. godine na granici s BiH. Dnevnik je pisao da je tamo boravio od podnošenja kaznene prijave protiv njega 12. kolovoza 2019. godine. U studenom 2019. godine, nakon malo više od dva mjeseca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici optužilo ga je za kaznena djela silovanja i spolnog uznemiravanja. Suđenje mu je počelo 21. rujna 2020. na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Na ročišta dolazi sa slobode jer je 24. listopada 2019. pušten iz istražnog zatvora nakon što je dao ostavku na mjesto predsjednika AK Siget te su ispitani svi svjedoci.

Najčitaniji članci