Odgodili suđenje Vidoševiću jer su kasnili rezultati vještačenja

<p>Suđenje bivšem čelniku Hrvatske gospodarske komore <strong>Nadanu Vidoševiću</strong> i ostalima optuženima u tzv. aferi Remorker odgođeno je u ponedjeljak jer financijsko-knjigovodstveni vještak <strong>Zrinko Ručević</strong> nije dostavio nadopunu nalaza vještačenje.</p><p>Ručević je još u svibnju dobio nalog zagrebačkog Županijskog suda za nadopunu financijsko-knjigovodstvenog vještačenja koje nije obavio do srpnja, a što je opravdao nepotpunom dokumentacijom. Stoga je sudac Zdravko Majerović kontaktirao Ručevićev ured gdje mu je rečeno da Zagrebačka banka nije dostavila traženu dokumentaciju.</p><p>Ručevićeva tajnica je sudu dostavila i vještakovu prepisku s bankom, no kako broj mjerodavne osobe u banci koji je naveden u kontaktima nije ispravan, sudac je poslao požurnice vještaku i banci.</p><p>Optužnicom u tzv. aferi Remorker koju je Uskok protiv Vidoševića i još osam osoba podigao u srpnju 2015. predloženo je da se Vidoševiću oduzme nesrazmjer imovine s primanjima u iznosu od 33,4 milijuna kuna.</p><p>No, novo vještačenje pokazuje da je Vidošević 26 nekretnina i 444 umjetnine, vrijednih 22,4 milijuna kuna, stekao legalnim putem pa je sumnjivo ostalo još samo 9,2 milijuna kuna.</p><p>Među optuženima je i njegova dugogodišnja najbliža suradnica Zdenka Peternel, a na optuženičkoj klupi su i Josipa Mladinov, Jasna Mikić i Jadranka Ivčić koje su također porekle krivnju.</p><p>Preostalih četvero suoptuženika je prije suđenja priznalo nedjela te su osuđeni nakon nagodbe s tužiteljstvom. To su ključni akteri tzv. afere Remorker - Igor Premilovac, koji je prvi progovorio kako je preko svoje češke tvrtke Remorker naplaćivao fiktivne račune i 'oprani' novac uz proviziju vraćao u Hrvatsku te marketinški stručnjak Davor Komerički koji je Vidoševića povezao s lancem izvlačenja novca iz HGK.</p><p>Osim njih sporazumno su osuđeni i Vidoševićeva nekretninska savjetnica Vesna Rodić te Jasna Mrakovčić Grubić koja je priznala da je uz Vidoševića iz HGK izvlačila novac lažirajući kupnju umjetničkih slika.</p><p>Drugi krak Remorkera protegnuo se do Hrvatskih autocesta, a kao glavni osumnjičenik u tom dijelu istrage optužen je bio bivši HDZ-ov ministar i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta koji je u rujnu 2019. nepravomoćno oslobođen.</p>