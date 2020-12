Odletio mu tajnik pa ga šef 'uvalio' u 10-dnevni izazov

Kad bi premijera svladala temperatura, državu bi vodio gospodin Medved. Gospodin po mjeri HDZ-ove desnice

<p>Predsjednik Vlade odredio je potpredsjednika <strong>Tomu Medveda</strong> da ga mijenja u slučaju spriječenosti, no zasad nema potrebe. Vlada najnormalnije funkcionira, a predsjednik Vlade osjeća se dobro i obavlja sve aktivnosti i obveze od kuće, rekao je glasnogovornik Vlade nakon što je ustanovljeno da je i predsjednik Vlade inficiran korona virusom.</p><p>Tomo Medved “kooptiran” je na poziciju rezervnog premijera odlukom <strong>Andreja Plenkovića</strong>, koji ima još tri potpredsjednika Vlade, ali su svi ravnopravni, niti jedan nije “prvi potpredsjednik”. To su <strong>Davor Božinović</strong>, <strong>Boris Milošević</strong> i <strong>Zdravko Marić</strong>. Marić ima pune ruke posla s balansiranjem financija, pa bi mu zamjena teško pala, Davor Božinović nije ikona popularnosti, a nije teško zamisliti ni kakve bi učinke proizvela odluka da Hrvatsku, u slučaju da Plenkovića savlada temperatura ili da mora na intenzivnu njegu, vodi Boris Milošević.</p><p>Utoliko je Andrej Plenković ovim “ukazom” zapravo povukao politički potez koji ima simbolički smisao. Pritisnut kritikama s desna (a s desnih ga pozicija napada i Zoran Milanović, koji mu neprestano nabija na nos imenovanje sina šefa Yutela za glasnogovornika, ismijavanja Tuđmana i slične stvari) Plenković zapravo demonstrira domoljublje po mjeri HDZ-ove desnice. Teško je povjerovati da bi Medved, u slučaju stvarne Plenkovićeve spriječenosti, dorastao izazovima vođenja Vlade na dulje vrijeme, to više što se nije proslavio ni time da kontrolira vlastiti resor.</p><p>Još se, naime, nije osušio ni potpis na ostavci državnog tajnika u Ministarstvu branitelja, Stjepana Sučića, koji je u noći na subotu napravio dar-mar u jednom kafiću u Vukovaru, a potom radio nered u policijskoj postaji, vrijeđajući policajce i navodno razbijajući inventar. Medvedovo ministarstvo i inače bi teško moglo služiti kao uzor funkcioniranja ostatku Vlade.</p><p>Logiku ovog poteza u jednoj je rečenici sažeo kolumnist 24sata <strong>Tomislav Klauški</strong> – premijera u potkrovlju mijenja ministar iz šatora i taj šator je u ovom slučaju njegova presudna preporuka. Engleskog premijera <strong>Borisa Johnsona</strong> mijenjao je, dok je bio na intenzivnoj njezi, ministar vanjskih poslova <strong>Dominic Raab</strong>. Dužnost engleskog premijera je nešto kompliciranija jer ju je preuzeo u vrijeme Brexita, a šef Downing Streeta drži i kovčežić s nuklearnim šiframa. Donalda Trumpa mijenjao je potpredsjednik Mike Pence.</p><p>- Predsjedniku Vlade ranije je određena epidemiološka mjera samoizolacije te mu se sad određuje mjera izolacije u trajanju od 10 dana - priopćeno je iz Vlade. No u Vladi kažu da se Plenković osjeća dobro te da će Vladu voditi od doma.</p>