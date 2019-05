Odlučila je raditi u mirovini i požalila kad je došla prva plaća

Za mene je tih 300 ili 400 kuna, za koliko mi je sada manja mirovina, velik iznos. Nije mi jasno otkud im pravo da mi oporezuju mirovinu, koju sam zaradila za puni staž?! U HZMO-u su mi rekli da je normalno da plaćam porez i prirez za dohodak koji ostvarujem radom, no nitko nije spominjao da će mi se to odraziti i na mirovinu. Da sam to znala, ne bih se zaposlila, iako volim raditi, rekla je Vlastica Barišić (69) za novac.hr

Ona je odlučila mirovinu 'podebljati' plaćom koju dobije za četiri sata rada dnevno, što je mogućnost koju, kao i drugi umirovljenici, ima od početka ove godine.No, nakon što joj je uplaćena prva plaća shvatila je da je za prošli mjesec primila manju mirovinu od dosadašnje. Naime, dosad joj je mirovina iznosila 2.329,26 kuna, od čega je na ovrhu odlazilo 582,31 kuna. Po novom, za mirovinu joj se isplaćuje 1.949,23 kune, od čega na ovrhu odlazi 484,80 kuna. Vlastica se zaposlila u jednoj ustanovi za brigu o starim i nemoćnima, a prva plaća iznosila je 1.800 kuna. U HZMO-u su joj objasnili da ostvarivanjem dodatnog dohotka mora plaćati porez na dohodak i prirez, kao i doprinose. Razlog je taj što je dodatnim prihodima prešla granicu neoporezivog dijela dohotka od 3.800 kuna mjesečno, pa joj se iznosi koji prelaze neoporezivi dio oporezuju.

- Dosad sam godinama volontirala u jednom domu za starije i nemoćne osobe, njegovateljica sam po struci- rekla je uzrujana Vlastica. Posebno se žali na to da umirovljenicima nitko nije objasnio da povratkom na tržište rada riskiraju manji iznos isplaćene mirovine. U HZMO-u kažu da su nemoćni jer da su takvi porezni propisi. U slučaju umirovljenika, mirovine iznad 3.800 kuna oporezuju se po upola manjim stopama - 12 i 18 posto. Na sve to obračunava se i prirez, koji opet ovisi od jedne do druge lokalne zajednice. U slučaju Zagreba, on iznosi 18 posto.