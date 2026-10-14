ODLUČILO SE Dražen Miočić bit će novi glavni ravnatelj HRT-a?

Dražen Miočić trebao bi postati novi glavni ravnatelj HRT-a, doznaje neslužbeno Večernji list od više dobro upućenih izvora. Njegova je kandidatura razmatrana na današnjem sastanku vladajuće koalicije, drugom održanom ovog tjedna.

Kako navode, Miočić je od lipnja 2011. do srpnja 2012. bio urednik Informativnog programa HTV-a, a 2016. bio je imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja programa HRT-a. Tada ga je na tu funkciju imenovao ondašnji vršitelj dužnosti glavnoga ravnatelja HRT-a Siniša Kovačić, koji je prije točno godinu dana postao ravnatelj Hrvatske izvještajne novinske agencije. Miočić je na toj ravnateljskoj poziciji, u vrijeme prve Vlade Andreja Plenkovića, ostao pola godine, a potom je bio urednik HTV 4.

Prema prijašnjem pisanju Nacionala, Miočićeva je kandidatura za prvog čovjeka HRT-a sad imala najveću potporu u HDZ-u, pogotovo njegova desnog krila, te je, navodno, upravo njega snažno zagovarao i ministar unutarnjih poslova i šef HDZ-a Zagrebačke županije Davor Božinović. A sklon mu je, kako se doznaje, i šef saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, HDZ-ov Josip Borić.

Sve to znači da je iz utrke za nasljednika sadašnjeg glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba, kojem petogodišnji mandat završava idućeg tjedna, 20. listopada, ispalo ostalih četvero prijavljenih kandidata i jedna kandidatkinja: Zlatan Avar (privremeni rukovoditelj Radne jedinice Poslovna logistika, od 2017. do 2021. bio je dogradonačelnik Varaždina, nakon čega se vratio na HRT), Mario Raguž (dugogodišnji urednik, bivši urednik religijskog programa, scenarist serije "Naši i vaši"), Tomislav Štengl (iz Zabavnog programa HTV-a, posljednjih godina šef Dore), Fran Juraj Prižmić (scenarist i neovisni producent koji je jedno vrijeme slovio za glavnog favorita) te Gordana Grandov (ravnateljica Poslovne jedinice Poslovanje, prije pet godina također se vratila na HRT).