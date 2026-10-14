Obavijesti

News

Komentari 0
KOALICIJSKI SASTANAK

ODLUČILO SE Dražen Miočić bit će novi glavni ravnatelj HRT-a?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ODLUČILO SE Dražen Miočić bit će novi glavni ravnatelj HRT-a?
Zagreb: Nastavljeni razgovori s kandidatima za novog glavnog ravnatelja HRT | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sve to znači da je iz utrke za nasljednika sadašnjeg ravnatelja HRT-a Roberta Šveba, kojem petogodišnji mandat završava idućeg tjedna, 20. listopada, ispalo ostalih četvero prijavljenih kandidata i kandidatkinja

Dražen Miočić trebao bi postati novi glavni ravnatelj HRT-a, doznaje neslužbeno Večernji list od više dobro upućenih izvora. Njegova je kandidatura razmatrana na današnjem sastanku vladajuće koalicije, drugom održanom ovog tjedna.

Kako navode, Miočić je od lipnja 2011. do srpnja 2012. bio urednik Informativnog programa HTV-a, a 2016. bio je imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja programa HRT-a. Tada ga je na tu funkciju imenovao ondašnji vršitelj dužnosti glavnoga ravnatelja HRT-a Siniša Kovačić, koji je prije točno godinu dana postao ravnatelj Hrvatske izvještajne novinske agencije. Miočić je na toj ravnateljskoj poziciji, u vrijeme prve Vlade Andreja Plenkovića, ostao pola godine, a potom je bio urednik HTV 4.

INTERVJU S PEDIJATRICOM Bivša HRT-ova voditeljica se na posao vratila u visokoj trudnoći, pogledajte kako sada izgleda!
Bivša HRT-ova voditeljica se na posao vratila u visokoj trudnoći, pogledajte kako sada izgleda!

Prema prijašnjem pisanju Nacionala, Miočićeva je kandidatura za prvog čovjeka HRT-a sad imala najveću potporu u HDZ-u, pogotovo njegova desnog krila, te je, navodno, upravo njega snažno zagovarao i ministar unutarnjih poslova i šef HDZ-a Zagrebačke županije Davor Božinović. A sklon mu je, kako se doznaje, i šef saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, HDZ-ov Josip Borić. 

Sve to znači da je iz utrke za nasljednika sadašnjeg glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba, kojem petogodišnji mandat završava idućeg tjedna, 20. listopada, ispalo ostalih četvero prijavljenih kandidata i jedna kandidatkinja: Zlatan Avar (privremeni rukovoditelj Radne jedinice Poslovna logistika, od 2017. do 2021. bio je dogradonačelnik Varaždina, nakon čega se vratio na HRT), Mario Raguž (dugogodišnji urednik, bivši urednik religijskog programa, scenarist serije "Naši i vaši"), Tomislav Štengl (iz Zabavnog programa HTV-a, posljednjih godina šef Dore), Fran Juraj Prižmić (scenarist i neovisni producent koji je jedno vrijeme slovio za glavnog favorita) te Gordana Grandov (ravnateljica Poslovne jedinice Poslovanje, prije pet godina također se vratila na HRT). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’
STRUČNJAK OBJAŠNJAVA

Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
TRAŽILI SMO KOMENTAR MINISTARSTVA

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.
Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura

Očekivani jackpot u 83. kolu iznosi 10.000.000 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026