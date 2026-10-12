Bivša HRT-ova voditeljica se na posao vratila u visokoj trudnoći, pogledajte kako sada izgleda!

Bivša voditeljica HRT-ovog Dnevnika Nikolina Ćosić (32) podijelila je u lipnju s pratiteljima na društvenim mrežama najsretniju vijest. Ona i njezin zaručnik, vlasnik IT tvrtke Marko Stjepanek, očekuju svoje prvo dijete.

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- Najslađa tajna više nije tajna - napisala je Nikolina uz seriju nekoliko fotografija na kojima u prvi plan dolazi njezin trudnički trbuščić. Četiri mjeseca kasnije Nikolina se u poodmakloj trudnoći vratila na posao, u drugoj sezoni podcasta Vox Medicus kojeg uređuje i vodi s još jednom bivšom zvijezdom Dnevnika HRT-a Tomislavom Vucelić.

Tema prve epizode bio je ulazak djeteta u kolektiv, a pedijatrica Venera Zahariev Španiček odgovorila je na pitanja koja si postavlja svaki roditelj. Zašto su djeca u kolektivima toliko često bolesna i možemo li ojačati njihov imunitet, šteti li im hladnoća, slaba prehrana ili nedostatak sna? Jedno od glavnih pitanja na ovu temu Nikolina je pedijatricu pitala odmah na početku razgovora. Ako je u vrtiću pola grupe bolesno treba li vaše dijete ostaviti kod kuće?

- Nema potrebe za ostavljanjem, jer je to dijete ionako već provelo neko vrijeme s ostalom djecom u vrtiću. Ako je zdravo preporučujemo da pohađa kolektiv sve dok epidemiološke službe ne kažu drugačije jer se kod zdrave djece treba poticati razvoj imuniteta - rekla je pedijatrica. Što kada je dijete relativno zdravo, ali mu curi nos i lagano kašlje, ali nema temperaturu, treba li ga pustiti u vrtić?

- Treba ipak ih zadržati doma, jer tako štitimo njih i ostatak kolektiva. Hladnoća ne može uzrokovati infekciju, jedino virus, odnosno bakterija, ali svakako preporučujem da se djecu dobro obuće kad roditelji s njima izlaze vani po zimu. Veća je infekcija u zatvorenom prostoru, i treba ga dobro provjetravati - objasnila je pedijatrica. Koliko je važno djeci davati voće i povrće?

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- Jako jer to jača imunitet i probavu, a ako ovo odbijaju, onda je najbolje voće i povrće zakamuflirati u obliku shakeova i slično. Danas se veliki broj djece bori s pretilošću i to je veliki problem jer su im slatkiši dostupni više nego što su bili nama. Prihvatljivo je da konzumiraju 25 grama šećera na dan, otprilike 5 žličica. Preporučujem da povremeno uzimaju slatkiše, a važno je uzimati vodu, jer su sokovi bespotrebni, to su obične prazne kalorije koje samo debljaju. Svakako je bitan i D vitamin, pogotovo za razvoj kostiju kod tek rođene djece i u zimskim mjesecima. Tu su još i med (iza druge godine života) i matična mliječ. Dokazano pomažu i imaju antioksidalno djelovanje - dodala je pedijatrica. Što se tiče „satnice“ spavanja kod djece, dr. Zahariev Španiček kaže da su jako važni navika i kontinuitet. Treba ustrajati u tome da djeca i preko vikenda odlaze spavati u približno isto vrijeme, školska djeca najkasnije u 20.30 sati, a predškolci i ranije.

- Moram reći da se spavanjem ne obnavlja samo imunološki sustav. Dokazano je da se obnavljaju i bijele krvne stanice, odnosno leukociti koji brane organizam od infekcija. Ne kaže se bez razloga da dijete raste dok spava. Tijekom spavanja izlučuje se hormon rasta koji potiče rast djeteta, obnavljaju se mlade stanice i omogućuje lakši psihomotorički razvoj – dodala je zagrebačka liječnica.

Nikolina Ćosić i dr. Zahariev Španiček najveći naglasak stavile su na uvijek goruću temu obveznog cijepljenja djece, koja je i ovih dana ponovno u fokusu zbog slučaja bugarskog cjepiva.

- Prema zakonu Republike Hrvatske djeca se trebaju cijepiti, a postoje određena razdoblja u kojima se provodi cijepljenje: s dva, četiri i šest mjeseci, zatim s godinu dana, godinu i pol te s pet godina. To se odnosi na pedijatrijsku populaciju. Roditelji koji su dobro informirani i imaju pedijatra koji im objasni moguće nuspojave cjepiva, ali i posljedice necijepljenja, u pravilu se odlučuju na cijepljenje. Moram reći da je kod mene velika većina djece cijepljena. Postoje određene kontraindikacije zbog kojih se dijete ne cijepi, primjerice kod nekih neuroloških razvojnih poremećaja ili u sklopu onkološke bolesti, ali to se određuje prema preporuci specijalista. U pravilu ne preporučujem odgađanje cijepljenja jer je kalendar cijepljenja napravljen tako da se dijete cijepi upravo u razdobljima kada je najosjetljivije na infekcije protiv kojih se cijepi. Konkretno, s dva mjeseca dijete dobiva cjepivo 6-u-1. To je cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca, inaktiviranog poliovirusa, Haemophilus influenzae i hepatitisa B. Cjepivo se daje u natkoljenicu, a u drugu nogu dijete dobiva cjepivo protiv pneumokoka. Cijepljenje se prema programu nastavlja i u sljedećim mjesecima – jasna je dr. Zahariev Španiček, koja je iznijela i jasan stav o MMR cjepivu protiv morbila, odnosno ospica, parotitisa i rubeole, koje se daje oko prve godine života.

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- Morbili su izrazito zarazna bolest i procijepljenost populacije protiv morbila mora biti vrlo visoka, oko 95 do 96 posto. To se naziva kolektivna imunost. Cilj je cijepiti zdravu djecu kako bismo zaštitili i onu djecu koja se zbog zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti, kao i malu djecu koja još nisu došla u dob kada mogu primiti cjepivo. Kad je riječ o MMR cjepivu, roditelji su često skeptični zbog porasta broja dijagnoza autizma i različitih poremećaja iz spektra autizma. Moram napomenuti da u svojoj radnoj karijeri nikada nisam imala slučaj u kojem je dijete nakon cijepljenja s godinu dana razvilo simptome autizma ili poremećaja iz spektra autizma. Uzroci autizma još uvijek nisu potpuno razjašnjeni. Postoje nasljedni čimbenici, čimbenici okoline i drugi mogući utjecaji. Ono što se kod MMR cjepiva i autizma često vidi jest vremenska podudarnost, a ne dokazana uzročno-posljedična veza. Prvi simptomi autizma, poput slabijeg praćenja pogledom, izostanka razvoja govora ili određenih ponavljajućih obrazaca ponašanja, često se počinju primjećivati oko prve ili druge godine života. Upravo se u tom razdoblju daje i MMR cjepivo. Imam djecu koja nisu cijepljena, a imaju poremećaj iz spektra autizma, kao i djecu koja su cijepljena i nemaju nikakvih poteškoća. Roditeljima često kažem i da sam vlastito dijete cijepila svim cjepivima koja su prema programu cijepljenja predviđena u Republici Hrvatskoj, kao i dodatnim cjepivima – istaknula je ugledna pedijatrica.

Zahariev Španiček dotaknula se i dodatne zaštite od RSV-a, odnosno respiratornog sincicijskog virusa, koji može biti vrlo opasan za male bebe jer uzrokuje bronhiolitis, odnosno upalu malih dišnih putova, kao i cjepiva protiv rotavirusne infekcije.

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- Od ove jeseni najavljeno je da će se zaštita djece protiv RSV-a provoditi jednom dozom monoklonskog protutijela. Na taj način organizam već ima spremna protutijela i može pravovremeno reagirati na virus. Smatram da je to vrlo dobro i preporučujem ga svojim pacijentima, posebno zato što je besplatno i jer možemo očekivati znatno manji broj komplikacija i hospitalizacija, osobito kod dojenčadi do šestog, pa čak i desetog mjeseca života. Bebe ne mogu učinkovito iskašljati niti same izbaciti sekret iz nosa pa, kada se zaraze u vrlo ranoj dobi, posebno tijekom prvih šest mjeseci života, često završe na bolničkom liječenju. Zaštita bi se mogla davati od rođenja. Osim toga, dodatno cjepivo koje svakako preporučujemo je cjepivo protiv rotavirusne infekcije, koja kod male djece može uzrokovati izrazito obilne proljeve i povraćanje. Bebe pritom često ne mogu nadoknaditi količinu tekućine koju izgube pa završavaju na infektivnom odjelu i primaju infuziju. Cjepivo se daje na usta, dakle ne prima se injekcijom, i primjenjuje se u dvije doze. U mnogim zemljama Europske unije dio je redovitog kalendara cijepljenja, dok kod nas još nije – naglasila je pedijatrica, koja je za kraj spomenula cjepiva protiv meningokoka tipa B te meningokoka tipova A, C, W i Y.

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Riječ je o dvjema vrstama cjepiva, a ovoga je ljeta posebno aktualno bilo cjepivo protiv meningokoka tipa B. Ta se infekcija, srećom, javlja vrlo rijetko, ali kada dijete oboli, bolest može vrlo brzo napredovati. U roku od svega nekoliko sati može doći do teškog pogoršanja, pa čak i do fatalnog ishoda.

- Ova cjepiva koriste se već dugo i dobro su istražena. Svoje sam dijete cijepila protiv meningokoka tipa B, protiv meningokoka A, C, W i Y, protiv rotavirusne infekcije te protiv varičele, odnosno vodenih kozica – poručila je poznata gošća.



