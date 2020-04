Odobren najam Aluminija izraelsko-kineskoj grupaciji

Skupština dioničara mostarskog Aluminija prihvatila je u ponedjeljak gotovo jednoglasno ugovor o davanju u najam njihovih pogona izraelsko-kineskoj grupaciji, koju vodi MT Abraham Group iz Tel Aviva, kako bi se pokrenula proizvodnja u posrnuloj kompaniji.

Odluku o najmu pogona Aluminija na sjednici u Mostaru podržali su predstavnici Vlade Federacije BiH koja ima udjel od 44 posto, Vlada Republike Hrvatske koja je vlasnik 12 posto dionica, te većina od malih dioničara-radnika koji su također suvlasnici 44 posto kompanije. Tek jedan mali dioničar na sjednici se usprotivio ovoj odluci.

Prema sporazumu potpisanom s grupacijom koju, uz MT Abraham group, čine još državne kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i China Industry of Engineering Metal & Foreign Co., Ltd. (NFC), proizvodnja bi se trebala najprije pokrenuti u pogonima tvornice Ljevaonice, a zatim u Anodama te Elektrolizi. U prvoj fazi zaposlilo bi se 200 radnika.

Predsjednik Nadzornog odbora Aluminija Zdenko Klepić rekao je kako se radi o iznimno važnoj odluci za budućnost mostarske kompanije.

"Nadam se da će proizvodnja pokrenuti u što skorije vrijeme. Vjerujem i da će se radnici vratiti na posao. Očekujemo i dalju potporu oko dovršetka ovoga posla", rekao je Klepić.

Vlada Federacije BiH odobrila je u petak svom predstavniku u Skupštini posrnulog Aluminija iz Mostara da dade glasa za sporazum s izraelsko-kineskim konzorcijem, nakon što je u nekoliko navrata njihova ponuda korigirana kako bi zadovoljila zahtjeve vlasti ovoga entiteta.

Mostarski Aluminij ugašen je s napajanja električnom energijom početkom srpnja prošle godine nakon što su dugovanja premašila 220 milijuna eura.

Aluminij je nakon teških ratnih razaranja bio ponovno pokrenut 1997. godine uz potporu Vlade Republike Hrvatske. Njegovim gašenjem bez posla je ostalo 900 ljudi.