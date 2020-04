BiH: Odobrili glas za sporazum o davanju najma za Aluminij...

Vlada Federacije BiH odobrila je u petak svom predstavniku u Skupštini posrnulog Aluminija iz Mostara da glasa za sporazum s izraelsko-kineskim konzorcijem o davanju u najam i ponovnom pokretanju pogona te tvrtke ugašenih u srpnju.

Odobren je sporazum o poslovnoj suradnji kojim su s grupom koju predvodi MT Abraham Group iz Izraela definirani uvjeti najma i preuzimanje prava i obveza.

Prema sporazumu proizvodnja se treba najprije pokrenuti u pogonima tvornice Ljevaonice, a zatim Anodama te Elektrolizi.

S ponovnim pokretanjem pogona Aluminija zaposlilo bi se 200 radnika, precizira se.

U nekoliko navrata je grupa, koju još čine državne kompanije China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i China Industry of Engineering Metal & Foreign Co., Ltd. (NFC), korigirala ponudu kako bi ispunila uvjete koje traži vlada Federacije BiH.

Konačnu odluku o sporazumu s Aluminijem u ponedjeljak treba donijeti Skupština kompanije u kojoj Federacija BiH ima pojedinačno najveći udio od 44 posto.

U ovoj kompaniji radnici su suvlasnici 44 posto udjela, e 12 posto dionica u vlasništvu je vlade RH koja je podržavala i ranije prijedloge o davanju u najam mostarske kompanije.

Dugovanja mostarske kompanije premašila su 220 milijuna eura.

Aluminij je nakon teških ratnih razaranja, upravo uz potporu vlade RH, bio ponovno pokrenut 1997. godine. Njegovim gašenjem bez posla je ostalo 900 ljudi.