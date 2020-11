Odobrili hitnu uporabu cjepiva antitijelima koju Trump hvali, kinesko cjepivo na čekanju...

<p>Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) u ponedjeljak je odobrila hitnu upotrebu eksperimentalnog liječenja protutijelima COVID-19 Eli Lilly and Co, metodu i lijek koje je predsjednik Donald Trump pohvalio i obećao da će ih učiniti besplatnim i dostupnim svim Amerikancima.</p><p>FDA je priopćila da se njihovo odobrenje za hitnu uporabu temelji na kliničkim ispitivanjima koja su pokazala da je liječenje bamlanivimabom smanjilo potrebu za hospitalizacijom kod pacijenata s COVID-19 s visokim rizikom od progresije bolesti, javlja <a href="https://www.businessinsider.com/eli-lilly-covid-antibody-treatment-authorized-emergency-use-trump-coronavirus-2020-10" target="_blank">Business Insider</a>.</p><p>Rani rezultati sugeriraju da bi to moglo pomoći pri čišćenju od pandemije i možda smanjiti hospitalizacije kod osoba s blagim do umjerenim COVID-19. FDA je odobrila njegovu primjenu za blagi do umjereni COVID-19 u odraslih i pedijatrijskih bolesnika starijih od 12 godina.</p><p>Lijek će se glavnom distributeru AmerisourceBergenu početi isporučivati ​​'odmah', rekli su iz farmaceutskog diva.</p><p>Prošlog je mjeseca američka vlada potpisala ugovor s tvrtkom Lilly u iznosu od 375 milijuna dolara za 300.000 doza lijeka s protutijelima koja će se distribuirati tijekom dva mjeseca nakon odobrenja za hitnu uporabu.</p><p>Vlada će imati mogućnost kupiti još 650.000 doza do 30. lipnja.</p><p>Iako tvrtka Lilly nije precizirala koliko je doza trenutno spremno za uporabu, prethodno su izjavili da bi 100.000 doza tog lijeka moglo biti dostupno u roku od nekoliko dana nakon njezine što krene u hitnu uporabu.</p><p>Bamlanivimab će se slati državama na tjednoj bazi, ovisno o tome koliko je potvrđenih slučajeva zabilježeno u podacima Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga (HHS) za svaki okrug tijekom prethodnih sedam dana, izvijestila je urednica Informa na Twitteru.</p><p>Nejasno je koliko će lijek u konačnici koštati ili kako će se savezna vlada ispuniti Trumpovo obećanje da će liječenje protutijelima - klasa lijekova koja obično dolazi sa šesteroznamenkastom cijenom - biti besplatna svima koji je trebaju.</p><p>Ova vijest dolazi nekoliko sati nakon što je Pfizer najavio da njegov eksperimentalni lijek protiv korona virusa može spriječiti 90 posto infekcija, signalizirajući da će se tvrtka uskoro prijaviti da im hitno odobre lijek i da bi se Amerikanci - vjerojatno prvi zdravstveni radnici - mogli cijepiti do kraja godine.</p><h2>Brazilska agencija prekinula ispitivanje kineskog cjepiva jer je umro jedan od volontera?</h2><p>Treću fazu kliničkog ispitivanja cjepiva protiv korone razvijenog u Kini obustavili su zbog navodnog 'teškog' incidenta u kojem je sudjelovao jedan od dobrovoljaca.</p><p>Brazilska agencija za nadzor zdravlja Anvisa obustavila je daljnje razvijanje cjepiva zbog pojave ozbiljnih posljedica na štetu jednog od dobrovoljaca u Brazilu, piše CNN Brasil.</p><p>Krajem srpnja počela je treća faza ispitivanja cjepiva CoronaVac i tu u Sao Paulu. Razvila ga je kineska farmaceutska tvrtka Sinovac Biotech, a surađuju s brazilskim institutom Butanan.</p><p>Međutim, Dima Covas, čelnik Butanana, rekao je lokalnim medijima da je obustava povezana sa smrću jednog od volontera. Međutim, inzistira kako smrt nije povezana s cjepivom, javlja <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-sinovac/brazil-suspends-sinovac-covid-19-vaccine-trial-due-to-adverse-event-idUSKBN27Q04C" target="_blank">Reuters</a>. </p><p>Pauza u testiranju označava potencijalni zastoj za jednog od vodećih kineskih kandidata za cjepivo, a dolazi tek jedan dan nakon što je američki proizvođač lijekova Pfizer javio kako su rani podaci kod njihovog cjepiva pokazali više od 90 posto učinkovitosti. <br/> </p>