Veliki vodič kroz cjepiva: 11 je favorita, ali neće ih biti do ljeta

Cjepiva bi mogla biti tržišno dostupna početkom iduće godine, vjeruje profesor Trobonjača, no nakon toga je još dugačak put do njihove šire primjene. Pitanje je koliko ljudi neće uspjeti dočekati cjepivo

<p>Bude li kako je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> zamislio, vrhunac epidemije očekivati možemo za dva tjedna. Ona dva ključna. Neki znanstvenici iz njegova stručnog savjeta za koronu taj “peak” očekuju i prije - samo što nije. Učeni ljudi čija su specijalnost virusi, imunologija, kolutaju pak očima i pitaju se odakle premijeru takva informacija. Raspolaže li on s podacima koji su nama, običnim smrtnicima, nedostupni? Jer neće silazna putanja tako skoro.</p><p>U najboljem scenariju, mislim da ćemo malo moći odahnuti tek iduće ljeto, ne prije toga. Dotad će određeni broj ljudi steći imunitet i zato što ćemo opet puno više boraviti na otvorenom, kaže prof. dr. sc. <strong>Zlatko Trobonjača</strong> sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Cjepiva bi mogla biti tržišno dostupna početkom iduće godine, vjeruje, no nakon toga je još dugačak put do njihove šire primjene.</p><p>Bit će dobro ako do kraja iduće godine budu cijepljeni oni koje prvo treba zaštititi - zaposleni na COVID odjelima, nakon njih i svi ostali zdravstveni radnici, a onda i druge profesije koje rade s više ljudi. Distribucija cjepiva, čak i kad se pojavi na tržištu kao cjepivo koje je dobilo zeleno svjetlo, ne ide brzo, ističe stručnjak. Logično je očekivati da će veće količine prvo uzeti građani onih država čije cjepivo bude odobreno kao zadovoljavajuće, a mi ostali ćemo čekati na distributivnom repu. Pitanje je i tko će ga htjeti. </p><p>- Bojim se da će biti jako teško privoljeti ljude da se cijepe. Čovjek kreira vlastito mišljenje temeljem informacija koje prikupi. U starijoj populaciji, vjerujem, otpora cjepivu neće biti, čime smo automatski rasteretili i zdravstveni sustav, ali kad su mlađi ljudi u pitanju, bojim se da neće shvatiti koliko je bitno da cijepljeni budu i oni, kako bi svi zajedno zaštitili sve ostale koji cjepivo ne smiju primiti - kaže prof. dr. Trobonjača.</p><p>Pojašnjava da su to bolesna djeca i odrasli koji radi svojih zdravstvenih stanja i terapija cjepivo ne smiju primiti te ih može zaštititi samo kolektivni imunitet. </p><p>Epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> upozorava na nepostojanje dokaza o tome da se širenjem zaraze može postići kolektivni imunitet. On je, kaže, rezultat kombinacije cijepljenja i, kod dijela ljudi, prebolijevanja bolesti. Ne zna za ijednu bolest koja je nestala nekontroliranim širenjem. Cijena takvog pristupa može pak biti jako mnogo mrtvih. </p><p>No i kad cjepiva bude, postavlja se pitanje koliko će ga ljudi htjeti primiti, hoće li biti potrebna i revakcinacija zbog kraćeg trajanja imuniteta, za koliko će ljudi biti dovoljno doza te koliko će sve skupa onda i potrajati. Sad traje utrka za izumom cjepiva, nakon nje će se utrka preseliti u proizvodnju dovoljnog broja doza, a onda kreće kupovina. Države su se predbilježile za određenu količinu doza, no sve je to još na dugom štapu. Prevedeno, još ćemo dugo nakon tržišne pojave cjepiva početkom godine morati nositi maske i držati distancu te poštovati epidemiološke mjere. </p><p>Trenutačno postoji nekoliko tipova cjepiva koja su u zadnjoj, trećoj fazi ispitivanja na velikom broju ljudi. U toj se fazi testira korisnost cjepiva i provjerava jesu li sigurna za korištenje, odnosno uzrokuju li neke nepoželjne nuspojave, pojašnjava prof. dr. <strong>Nenad Ban</strong>, molekularni biolog i profesor na švicarskom ETH institutu. Nakon testiranja, dodaje, nezavisne državne agencije analiziraju rezultate i izdaju licencu za korištenje cjepiva. </p><p>- Taj proces obično traje godinama, ali će vjerojatno u ovom slučaju biti skraćen. Od kandidata u trećoj fazi, tri cjepiva koja se razvijaju u Kini koriste neaktivan virus koji ne može inficirati osobu, ali ima sve proteine kao i živi virus, tako da kod cijepljene osobe stimulira imunu reakciju. Cjepivo koje u trećoj fazi razvija Novavax u Americi koristi se pak samo jednim najispoljenijim proteinom na površini virusa. U završnoj su fazi istraživanja i cjepiva koje proizvodi američka Moderna i Pfizer, a koriste dio virusnoga genoma, RNK molekulu, da bi se u našim stanicama, kao i tijekom infekcije virusom, proizveo jedan od virusnih proteina. To je sasvim novi, dosad nekorišteni tip cjepiva, čija je prednost relativno brza proizvodnja RNK molekula za novi soj virusa - pojašnjava prof. Ban.</p><p>Ima, međutim, nedostatak - mora ga se čuvati zamrznutog tijekom čitavog transporta, na minus 10 stupnjeva Celzijevih, jer je RNK molekula puno osjetljivija nego proteini. Napokon, u zadnjoj fazi razvoja su i četiri cjepiva napravljena tako da se jedan od proteina s površine SARS-CoV-2 virusa manipulacijom gena stavi na površinu nekog drugog bezopasnog virusa, nesposobnog reproducirati se u našem tijelu. U toj je kategoriji i oksfordsko cjepivo koje je treću fazu već prošlo i analiziraju se njegovi rezultati. </p><p>- Jednom kad se neko od tih cjepiva licencira za korištenje, to će biti izvrstan i siguran način da razvijemo imunitet, što će nas zaštititi od SARS-CoV-2 virusa. Nema sumnje da će to biti daleko bolji način zaštite. Cjepivo bolje štiti od imunizacije infekcijom, jer netko s blagim simptomima, moguće, neće razviti jednako jak imuni odgovor kao što bi bio slučaj s ciljanim cjepivom - zaključuje prof. dr. Ban.</p><p>Nikoga, dodaje, neće biti moguće nagovoriti na cijepljenje, no barem će se zaštititi oni koji u cijepljenje vjeruju. </p><p>- Kad svi uvide da je cjepivo korisno i učinkovito, mišljenje će promijeniti čak i oni koji su na početku bili skeptični - ističe molekularni biolog. </p><p>- Ovo su sve tehnološki novi pripravci i sve ide jako brzo. Treće kliničke faze traju od ljeta i završit će već do kraja godine. Ne vjerujem da će na tržište puštati pripravke koji nisu dovoljno ispitani. Teško je reći koliko dugo će nakon cijepljenja trajati i imunitet, moguće je da će trebati i revakcinacija, a ona znači ponovno izlaganje - ističe prof. dr. Trobonjača. Naš imuni sustav, doduše rijetko, može reagirati nekom preosjetljivošću koja se manifestira, između ostalog, upalama u živčanom tkivu, što se ispituje u zadnjim fazama.</p><h2>11 glavnih favorita</h2><p><strong>Johnson & Johnson, SAD</strong><br/> U rujnu su ušli u treću, završnu fazu ispitivanja cjepiva na 60.000 dobrovoljaca. Jedno je od zasad rijetkih cjepiva koje će se primati u samo jednoj, a ne dvije ture. EU je zainteresirana za 200 milijuna doza. </p><p><strong>AstraZeneca/Oxford, Švedska, Velika Britanija</strong><br/> EU želi 400 milijuna doza ovoga cjepiva čije se ispitivanje provodi na ljudima u Engleskoj i Indiji, Brazilu, Africi i SAD-u. Nakon prijave nuspojava, testiranje je stopirano i ponovno pokrenuto u listopadu. Mogu proizvesti dvije milijarde doza.</p><p><strong>Novavax, SAD</strong><br/> U rujnu su krenuli s trećom fazom na uzorku od 15.000 ispitanika u Velikoj Britaniji, nadaju se rezultatima početkom iduće godine. Očekuje se da u prvom kvartalu 2021. za potrebe u SAD-u isporuče prvih sto milijuna doza svojeg antikorona cjepiva. </p><p><strong>Sinopharm, Kina</strong><br/> Planiraju proizvodnju milijardu doza godišnje i treću su fazu pokrenuli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Argentini. Već je nekoliko dužnosnika, šeika, u UAE primilo cjepivo najavljujući pobjedu nad virusom. Testira se na 30 tisuća dobrovoljaca u toj državi, Bahreinu i Jordanu. </p><p><strong>Wuhan biološki institut, Kina</strong><br/> Zadnju fazu provode u UAE-u, Peruu i Maroku, dok je preko ljeta kineska vlada dala zeleno svjetlo da se dva cjepiva ubrizgaju stotinama tisuća ljudi. Ujedinjeni Arapski Emirati su cjepivu dali zeleno svjetlo za primjenu kod zdravstvenih radnika. </p><p><strong>Sinovac Biotech, Kina</strong><br/> Treću fazu provode na volonterima u Brazilu, Indoneziji i Turskoj. Brazil je objavio kako je riječ o najsigurnijem cjepivu od njih pet, koliko ih je tamo u zadnjoj fazi testiranja. Objavljeno je i to da se daje rizičnom zdravstvenom osoblju kineskoga grada Jiaxinga. </p><p><strong>Bharat Biotech, Indija</strong><br/> Unatoč prvotnim optimističnim prognozama da će cjepivo možda biti spremno već u kolovozu ove godine, to ipak neće biti moguće prije početka 2021. Cjepivo će se zvati Covaxin i zasad ima učinka.</p><p><strong>Moderna i Institut NIH, SAD</strong><br/> Koristi gene samog virusa za pokretanje imuniteta. Treća faza ispitivanja započela je u srpnju i obuhvaća 30 tisuća zdravih ljudi u više od 80 američkih gradova. Razvija se od siječnja, u međuvremenu se pokazalo učinkovitim na čimpanzama. Bude li sve išlo kako je tvrtka zamislila, autorizaciju bi mogli zatražiti do kraja godine. </p><p><strong>Pfizer, BioNTech, Fonsun Pharma Njemačka, SAD, Kina</strong><br/> U trećoj su, ključnoj fazi ispitivanja u SAD-u i Njemačkoj te Južnoj Americi. Dosadašnja su ispitivanja pokazala da cjepivo stvara i antitijela, jednako kao što pokreće i naše, vlastite T-obrambene stanice da ‘ustanu’ protiv virusa. Danas su objavili da prvi podaci pokazuju učinkovitost zaštite od bolesti veću od 90 posto. Testiranje će trajati dok 164 ljudi ne razvije Covid-19, odnosno na oko 44.000 ljudi. Ispitivat će se i koliko je cjepivo zaštitilo od različitih oblika bolesti i kako štiti one koji su već zaraženi. Podatke će prikupljati do sredine mjeseca, a tada cjepivo koje će se primati u dvije doze šalju i na brzo odobrenje američkoj Agenciji za hranu i lijekove, piše <strong><a href="https://www.nytimes.com/2020/11/09/health/covid-vaccine-pfizer.html">New York Times</a></strong>. Moguće je da prve doze za zdravstvene radnike budu spremne do kraja godine. Iz kompanije su rekli da bi do kraja godine mogli imati dovoljno doza za 15 do 20 milijuna ljudi. Planiraju imati proizvedenih 1,3 milijarde doza do kraja iduće godine. EU se već predbilježila za 200 mil. doza.</p><p><strong>Gamaleya institut, Rusija</strong><br/> I za Ruse je izum korona cjepiva, dakako, stvar prestiža koliko i potrebe. Sputnik V će, vjeruju njegovi izumitelji, osiguravati imunitet barem dvije godine i trebat će ga, zasad, primiti u dvije doze. Treća faza ispitivanja provodi se na oko 40.000 ljudi u Rusiji i Bjelorusiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Venezueli i Indiji. Proizveden je genetskim inženjerstvom, kupiti ga žele i Meksiko, Brazil te Indija. </p><p><strong>Cansinobio, Kina</strong><br/> U lipnju je već odobreno za ograničenu upotrebu u kineskoj vojsci, točnije za njezine ‘specijalne potrebe’, no Kina ne otkriva je li cijepljenje među vojnicima dobrovoljno ili izbora nema. Nužna, treća klinička faza ispitivanja na velikom broju ljudi krenula je dva mjeseca kasnije na dobrovoljcima u Pakistanu, Rusiji i Saudijskoj Arabiji. Objavljeno je da cjepivo stvara jako dobru imunološku reakciju.</p><h2>5 faza testiranja cjepiva na dobrovoljcima</h2><p><strong>PRVA FAZA - </strong>Trenutačno je 36 cjepiva u svijetu u prvoj fazi testiranja na ljudima. Na malom broju ljudi provjerava se sigurnost cjepiva i njegovo doziranje, odnosno prati reakcija imunološkog sustava, potiče li ga i koliko cjepivo. </p><p><strong>DRUGA FAZA - </strong>U ovoj je fazi 14 cjepiva, koje će sad dobiti više stotina dobrovoljaca u različitim grupama - djeca, odrasli, stariji, mlađi itd. To je sad već šire testiranje koje prati imunološke reakcije našeg organizma. </p><p><strong>TREĆA FAZA- </strong>U njoj je trenutačno ‘11 veličanstvenih’ - cjepiva koja su najdalje dogurala i u visokoj su fazi provjere na tisućama dobrovoljaca. Oni koji su dobili cjepivo uspoređuju se s grupama koje su primile placebo. </p><p><strong>CJEPIVA U ŽURBI - </strong>Šest je cjepiva u svijetu odobreno za ranu, odnosno ograničenu upotrebu, primjerice cjepiva u Rusiji i Kini koja su dobila svojevrsno zeleno svjetlo svojih država prije završetka treće, ključne faze ispitivanja.</p><p><strong>NULA ODOBRENIH - </strong>Još nema cjepiva koje može na tržište. Svaka država će svojim regulatornim agencijama dati da sagledaju rezultate kliničkih ispitivanja i odluče hoće li neko cjepivo odobriti ili neće. Hrvatska mora učiniti isto. </p>