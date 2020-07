Odradila koronu s rakom dojke: 'Ismijavali su me zbog maske'

<p>Mnogi obiteljski liječnici godinama nisu uzeli godišnji odmor jer nemaju kome ostaviti svoje pacijente. Ima i onih koji unatoč teškoj bolesti ne mogu na bolovanje, a jedna od njih je d<strong>r. Slavica Vrtarić iz Đakova</strong>, koja je primila 50 kemoterapija i 30 zračenja te cijelo vrijeme radila. Pacijenti su navikli da im obiteljski liječnici uvijek budu dostupni, a sustav već godinama ne nalazi rješenja za problematiku obiteljske medicine.</p><p>Dr. Slavica Vrtarić, inače članica Nadzornog odbora KOHOM-a i nastavna asistentica na Medicinskom fakultetu u Osijeku, posljednjih godinu i pol liječi se od karcinoma dojke, i u tom je periodu bila svega dva mjeseca na bolovanju, na početku liječenja, kad su kemoterapije bile suviše agresivne da bi mogla raditi.</p><h2>Nemoguća zamjena </h2><p>No nakon toga bolovanje za nju nije postojalo. Odradila bi tjedan, petkom odlazila u Zagreb na kemoterapiju, vikendom se oporavljala i u ponedjeljak ponovno bila u ordinaciji. Na zračenja je išla u KBC Osijek, nakon odrađene jutarnje ili popodnevne smjene. Liječnica kaže kako ima 1900 pacijenata, a naći kolegu koji bi je mijenjao u ordinaciji praktički je nemoguće. Tako je radila i primala pacijente s perikom i bez obrva.</p><p>- Kao koncesionar moram platiti zamjenu kad sam odsutna. No i to je u pravilu neizvedivo jer mladih liječnika koji bi došli raditi nema. Tako ja i kolege pozivamo liječnike u mirovini, no njih je na našem području samo troje, a nas je trideset liječnika - priča nam dr. Slavica Vrtarić, koja je 13. ožujka, baš na početku epidemije, završila s kemoterapijama.</p><p>Ona je onkološki bolesnik i kao takva spada u ugroženu skupinu kad je korona virus u pitanju. No doktorica stalno radi izlažući opasnosti svoje zdravlje i svoj život. Ipak, drugog rješenja nema.</p><h2>'Ismijavali su me' </h2><p>- Proteklih godinu i pol bili su teški i naporni. Odmah na početku epidemije radila sam s maskom i vizirom, a pacijenti su me znali ismijavati da se bojim. Morala sam zaštititi sebe kao onkološkog pacijenta i neki ljudi to nisu razumjeli. Nisam strašljiva, čvrsta sam osoba, a u obiteljskoj medicini imam punih 27 godina staža. Uveli su nam i posebna dežurstva vikendom, pa sam u županiji molila da me toga oslobode kao onkološkog bolesnika, jer ne mogu dežurati nakon primjene kemoterapije. Odbili su me - priča nam dr. Slavica Vrtarić.</p><p>Žalosno je da sustav uvijek trenira strogoću na obiteljskim liječnicima, ne cijeneći činjenicu da liječnici poput dr. Vrtarić nisu samo doktori koji pišu uputnice. Ova liječnica uložila je više od sto tisuća eura u ordinaciju, radi ultrazvuk, krioterapiju, EKG, spirometriju...</p>