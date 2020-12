Oko 14 sati na granični prijelaz Plovanija pristupio je 47-godišnji talijanski državljanin koji je pokušao izaći iz Hrvatske za vrijeme samoizolacije koja mu je određena do 30. prosinca. U isto vrijeme putem graničnog prijelaza Požane zemlju su pokušali napustiti 46-godišnja njemačka državljanka i 32-godišnji slovenski državljanin, koji imaju mjeru samoizolacije do 25. prosinca.



Pazinska je pak policija prilikom kontrole prometa oko 18.50 sati u Ulici istarskih narodnjaka zaustavila 52-godišnjeg hrvatskog državljanina, kojemu je mjera samoizolacije izrečena do 25. prosinca.

Svim osobama policija je izdala prekršajne naloge radi počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.



Policijska uprava istarska apelira na sve građane kojima je izrečena mjera samoizolacije da se strogo pridržavaju navedene mjere i dobivenih uputa te da vode računa o svom zdravlju, zdravlju svoje obitelji i svojih sugrađana jer jedino odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje virusa. Napominjemo da će policijski službenici i nadalje, u okviru svojih redovnih aktivnosti, nadzirati provođenje odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje su donesene u cilju sprječavanja širenja virusa Covid-19.