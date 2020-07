Odrubio mu glavu samurajskim mačem nakon svađe oko najma

Dan prije nego što je ubijen, King je nazvao policiju i prijavio Thompsona koji je zamahnuo oštricom prema njemu. U nedjelju su se posvađali oko najamnine koju Thompson nije platio Kingu

<p><strong>Jerry David Thompson</strong> (42) doselio se u stan <strong>Victora Kinga </strong>(64) u Hartfordu, gradu u saveznoj državi Connecticut. No, kada Thompson nije platio najamninu, dvojica muškaraca su se posvađala. </p><p>Thompson je prijetio stanodavcu da će mu odsiječi glavu samurajskim mačem . </p><p>Kako javlja <a href="https://nypost.com/2020/07/29/connecticut-man-allegedly-decapitated-landlord-with-samurai-sword/?utm_source=NYPFacebook&utm_medium=SocialFlow&utm_campaign=SocialFlow&sr_share=facebook" target="_blank">NY Post</a>, dan prije nego što je ubijen, King je nazvao policiju i prijavio Thompsona da mu je prijetio i zamahnuo oštricom prema njemu. Kada ga prijatelji nisu mogli dobiti na telefon u nedjelju, zabrinuli su se i nazvali policiju. Oni su, zajedno s vatrogascima došli ispred stana i razvalili vrata.</p><p>Kada su ušli, dočekala ih je užasna scena.</p><p>Policija je pronašla Thompsona, no on se branio šutnjom. Na papirić je napisao: "Papir u pretincu u autu je sve što trebate". Kada je policija našla papirić, shvatili su kako se Thompson smatra suverenim građanom na kojeg se zakon ne odnosi. </p>