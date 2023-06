Odustali su od naplate ulaza u katedralu? Maknuli natpis o tri eura: 'Ma to vam je kako kad'

U zadarskoj prvostolnici Svetoj Stošiji bilo je vrlo prometno na sam blagdan Tijelova. Ispred romaničke crkve gomila turista. Svi oni ulaze izlaze baš kao i domaći ljudi. Naime, samo dan nakon što su mediji objavili da se ulaz plaća, sporna odluka čini se da je povučena. Provjerili smo nekoliko puta, natpisa s cjenikom od tri eura nema nigdje. Ni ispred ni u samoj unutrašnjosti Crkve.

- Ma to vam je bilo prije, plaćalo se ulaz, ali kako-kad. Nekad bude ljudi koji naplaćuju ulaz, nekad ne bude nikog, ali ležerno je to sve - govori nam sugovornica koja radi kao turistički vodič. Ona nas ipak s dozom sumnje u glasu pita zašto nas to zanima jer smo očito domaći koji ionako imaju besplatan ulaz.

Sveta Stošija najveća je crkva u Dalmaciji. Ima romaničku rozetu iznad glavnog ulaza po kojoj je poznata, a pogled na nju se i dalje ne naplaćuje. Romanička ljepotica na istom je mjestu skoro 1000 godina. Preživjela je i križarska uništavanja i velika bombardiranja, ali baš nikad u svojoj povijesti nije naplaćivala ulaz. Crkvi pripada i zvonik visok 62 metra s kojeg se pruža fantastičan pogled na grad, ali se ulaz u njegovu utrobu godinama naplaćuje i to također tri eura.

- Pa nije nam drago, naravno, jer neke stvari ne trebaju biti naplaćene. Oduvijek je ovo bilo mjesto za sve pa ne znam kako su se ovog sjetili. Proputovali smo svijeta, Italija je puna crkava čiji je ulaz potpuno besplatan. Nekako je ovo u koliziji s tim naukom, ali eto, svega se dosjete - kazuju Zadranka koja prodaje rukotvorine na stepenicama s bočne strane katedrale.

Foto: 057info

Turisti ulaze u crkvu dok traje misa. Jednostavno ljudi malo mare za običaje, jer poanta je obići što više znamenitosti prije popodnevnih sati kad je veliko sunce.

- Nemamo pojma da se naplaćivalo, ali mi smo ušli besplatno. Objekt je lijep, ali daleko od impresivnosti njemačkih katedrala pa i Svetog Petra u Vatikanu ispred kojeg je red u kojem se čeka najmanje dva sata. Ulaz je i ondje besplatan - govori nam grupa Francuza koji i inače na svojim proputovanjima posjećuju crkve.

S novim danom došle su očito i nove odluke. Građane je još jučer silno naživciralo objašnjenje da novac ide za riznicu Nadbiskupije. Iste one koja ne muči muku s novcem.i

- Neobično je sve ovo doista, jer su jučer zabranili slikanje cjenika i ljude tjerali iz crkve koji su to pokušali. Kažu, kao, da se ne smije fotografirati, no naravno da se smije. Možda je ovo ipak konačna odluka, da se ipak sve ne može, a i ne treba naplatiti. Puno je ljudi koji dolaze u samu crkvu, ali nije baš da su ondje bacali smeće ili stvarali nered. Uvijek je ovo bilo fino i mirno sakralno mjesto - objašnjavaju stanari koji dolaze na mise i dobacuju u prolazu.

Zadarska nadbiskupija ostala je bez komentara kako bi nam potvrdili da su 100 posto odustali od odluke naplaćivanja ulaza u Crkvu.