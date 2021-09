Odvjetnica Nicole Kwiatkowski, široj javnosti poznata iz borbe za prava građana u slučaju Franak, ocijenila je u četvrtak kako neće doći do naglog ukidanja prešutnog prekoračenja za građane.

„Mislim da to ne trebamo očekivati“, rekla je Kwiatkowski u Dnevniku HRT-a.

„To nije nešto što bi si banke mogle dopustiti, jer već sad iz ovog proistječe da je bilo neko vrlo netransparentno postupanje sa tim prešutnim prekoračenjem od strane banaka, mislim da si one to ne bi dopustile, to im je prevelik reputacijski rizik“, rekla je odvjetnica.

Upitana jesu li građani prevareni, odnosno imaju li osnove tužiti banke, odgovorila je kako to treba vidjeti od slučaja do slučaja.

„Ako banka, kada je odobrila prešutno prekoračenje nije obavijestila klijenta o tom odobrenom prešutnom ograničenju i nije mu naznačila kolika je kamata i u kojem vremenskom periodu, onda bi u svakom slučaju bilo mjesta potraživati štetu, a odnosila bi se na visinu kamatne stope na prekoračenje“, kazala je.

Kwiatkowski smatra da je HNB trebala ranije reagirati, te da je i država u svemu mogla puno napraviti.

HNB je, drži, trebala ranije reagirati jer ugovoreno prekoračenje skoro više uopće nije bio bankarski proizvod, banke su odobravale samo prešutna ograničenja.

Država je, pak, kaže, trebala obavljati redovitiju kontrolu u bankarskom poslovanju, vidjeti što banke nude potrošačima.

Odvjetnica je odgovorila i na pitanje što ako se prešutna prekoračenja budu prenamjenjivala u gotovinske kredite, je li za očekivati da će banke smanjiti kamatu na taj novi kredit?

Sigurno će to biti nešto nepovoljniji uvjeti, nego da odete podići neki drugi potrošački krediti, ali ne očekujem da će banke tu pokušati dodatno zaraditi, Mislim da će se situacija smiriti jer je bankama u interesu da sačuvaju reputaciju i klijente, jer od građana žive, istaknula je.

Vjerujem da će ova priča imati sretan završetak i da neće završiti sa sudskim epilogom, kazala je Kwiatkowski.