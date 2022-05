Odvjetnica Vanja Jurić: Mireli i njenoj obitelji najpotrebniji je sad mir, ići će u Ljubljanu

Mireli Čavajdi u ovom trenu najpotrebniji je mir, kako nam je rekla njena odvjetnica Vanja Jurić, dodajući kako će Mirela na prekid trudnoće ići u Ljubljanu. Kad točno, Mirela i njena obitelj ne žele da javnost zna s obzirom da se i ovako već maksimalno izložila javnosti sa svojim teškom tragedijom, a hrvatski sustav joj iz dana u dan samo pojačava traumu. Mireli su liječnici u Hrvatskoj odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je bebi otkriven zloćudni tumor na mozgu. Najnoviji nalaz pokazao je da tumor na mozgu fetusa naglo raste i pritišće važne dijelove mozga. Najvjerojatnije se radi o teratomu, agresivnom tumoru koji su dijagnosticirali i slovenski liječnici. Teratom je agresivni tumor, opasan za fetus, ali i trudnicu. Prema stručnoj literaturi, brzo raste i uništava zdravo tkivo mozga što nerijetko uzrokuje smrt djeteta prije rođenja. U odnosu na pregled magnetskom rezonancijom 21. travnja ove godine na Svetom Duhu, tumor je s narastao s manje od pet centimetara na sedam centimetara.

Tisuće građana u Hrvatskoj pružile podršku Mireli

Liječnici u Hrvatskoj ne žele pomoći Mireli, ali zato joj istu pristali pružiti slovenski liječnici koji su ovih dana uputili oštru notu svojim kolegama u Hrvatskoj kojima su poručili da namjerno kriminaliziraju postojeća zakonska prava i postupke koji slijede najviše etičke i profesionalne standarde.

Na tisuće građana diljem cijele Hrvatske prošli je tjedan došlo na brojne prosvjede koji su održani u znak podrške Mireli Čavajdi, ali i drugim ženama slične sudbine okupio je tisuće ljudi.

Liječnik sa Svetog Duha održao govor na Hodu za život

S druge strane, na Hodu za život, govor je održao ginekolog sa Svetog Duha, Boris Ujević koji je govorio o prizivu savjesti kojim se koristi kako ne bi izvodio pobačaje.

-Sveukupno sam 10 godina studirao medicinu, pa sam se specijalizirao u ginekologiji i porodništvu, i moram reći da što više vremena liječnik provodi sa svojim pacijentima, to više uči od njih i postaje bolji čovjek. Kada se susrećem s trudnicom, susrećem se s dvije osobe. S majkom i njezinim djetetom. I ta majka i njeno nerođeno dijete nisu samo pacijenti kojima želim pružiti najveću moguću brigu i skrb, to su ujedno i moja dva učitelja", rekao je Ujević. No Zakon kaže da se na priziv savjesti mogu pozvati samo ako se to ne kosi s pravilima struke i ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili time ne ugrozi život pacijenta. A pod zdravlje spada i ono psihičko kao i mogućnost da Mirela dobije sepsu ako dijete u njoj umre. U istom članku piše da liječnik koji se poziva na priziv savjesti mora pacijenta pravodobno obavijestiti i uputiti liječniku iste struke koji obavlja zahvat. Ni to nisu napravili, samo su joj usmeno rekli da ode u Sloveniju.

