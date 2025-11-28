Odvjetnici Andrije Mikulića: 'On se dobro drži, iznio je obranu'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zaštita u zamjenu za keš i meso. Kako je pao Andrija Mikulić... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, njegov kum Dragan Krasić te vlasnici kamenoloma Ivica Vugrinec i Goran Večković ispitani su u Uskoku. Potonja dvojica, kako doznaju 24sata su za svoje kamenolome od Mikulića i Krasića tražili zaštitu od Državnog inspektorata za što su im u dva navrata dali 120 tisuća eura i veće količine svježeg mesa i pršuta. Odgojiteljica vrtića s istoka Hrvatska objavljivala fotografije djece na internet stranicama za pedofile. U zatvoru je od početka studenog. Plenković o smjenama u državnim poduzećima. Andrij Jermak, desna ruka Volodimira Zelenskog, podnio ostavku usred korupcijskog skandala. 'Procurio' dizajn dresa 'vatrenih' za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Hajdukov trener Garcija: "Ne znam hoće li Livaja startati protiv Varaždina"...

Kopiranje linka