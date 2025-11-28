OSUMNJIČEN ZA MITO
Odvjetnici Andrije Mikulića: 'On se dobro drži, iznio je obranu'
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas je bio na ispitivanju u Uskoku zbog korupcije. Osumnjičen je, uz još troje ljudi, zbog mita. Cijela priča je povezana s istragom koju je Uskok pokrenuo početkom godine zbog nezakonitog zbrinjavanja otpada. Nakon ispitivanja, javnosti su se obratili njegovi odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić. -On se dobro drži, sve je pojasnio. Iznosio je obranu, a sada ćemo vidjeti što će dalje biti. Stav obrane je da on nije kriv - rekli su odvjetnici.