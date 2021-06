Istražni sudac u srijedu u 10 sati donijet će novu odluku o istražnom zatvoru za Zdravka Mamića. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu usvojilo je, naime, prethodnu odluku da se ne traži istražni zatvor u slučaju podmićivanja osječkih sudaca. Cijeli slučaj za RTL Direkt komentirao je odvjetnik Veljko Miljević.

On, inače, već 11 dana nije Mamićev branitelj u ovome slučaju jer ga je sudac, kako je objasnio, usmeno obavijestio da ga je Uskok predložio za svjedoka u postupku.

- Nisam izgubio svojstvo branitelja u cijelom zbivanju. Zasad još nema odluke o mome statusu u pisanoj formi, priopćeno mi je to usmeno, ali smatram da su Zdravku Mamiću povrijeđena njegova prava. Ne znam o kojem događaju trebam svjedočiti, o tome znaju sudionici postupka. Postupanje bi trebalo biti tajno, no zadnjih je 10 dana u novinama iznesen čitav niz stvari koje nisu smjele biti iznijete. Tako da se treba pitati je li ovo manevar da se mene ukloni iz postupka - komentirao je Miljević.

On inače smatra kako se Mamiću obilo o glavu objavljivanje dokaza o podmićivanju osječkih sudaca.

- Zasad mu se to i obilo o glavu, za to što je pokrenuo i ukazivao na tom svom famoznom sticku. Došlo je do toga da nije uredio svoj status, došlo je do toga da nije oštećenik, već počinitelj davanja mita. To je kazneno djelo i kaznena odgovornost, iako manja od primanja. Postoji mogućnost od oslobođenja od kazne, ali on je okrivljenik - istaknuo je Miljević.

Izručenje je vjerojatna opcija, no, kako je pojasnio odvjetnik, Županijski sud tražio je prvenstveno bolje obrazloženje odluke o neizručivanju, no to istražni sudac može i izmijeniti. Ako do toga dođe, RH može odmah tražiti zahtjev za izručenje, raspisat će se tjeralica, a onda ide i postupak izručenja. No, Miljević dodaje - o tom, potom, i tu ima raznih pravnih rješenja.