Odvjetnik Novice Petrača: 'Konačno smo u situaciji da znamo tko nam je protivnik...'

Odvjetnik Novice Petrača Fran Olujić za Novu TV komentirao je kako će odluka Ivana Turudića o nadležnosti DORH-a u aferi s medicinskom opremom utjecati na njegovog klijenta. Smatra da je svejedno tko će biti nadležni tužitelj.

- Respektiram kolege iz EPPO-a, ali oni nisu nikakvi europski tužitelji. To su hrvatski tužitelji koji zastupaju optužbu pred hrvatskim sudom. Uz to, svi do jednog došli su u EPPO iz USKOK-a - objasnio je.

- Promašena je teza da USKOK predstavlja hrpu nesposobnjakovića koji ne znaju raditi ništa... - rekao je te nije htio komentirati je li takav stav EPPO-a razlog zbog kojeg nisu htjeli prepustiti istragu USKOK-u. Dodao je da je u proteklih nekoliko dana "uludo potrošeno vrijeme".

Rekao je kako se temeljem rješenja suca istrage njegov klijent Novica Petrač nalazi u istražnom zatvoru i da će ondje i dalje ostati.

- I dalje je na snazi odluka istražnog zatvora, na koju ćemo se mi naravno žaliti. Konačno smo u situaciji da znamo tko nam je protivnik - rekao je odvjetnik.

'Slučaj se zasigurno ispolitizirao'

Ne može prejudicirati hoće li njegov klijent sada biti obuhvaćen i istragom USKOK-a te što će oni poduzeti.

- S obzirom na to da će dobiti sav dokazni materijal kojim je ranije raspolagao i EPPO, logično je da će se dvije istrage spojiti u jednu ili da će proširiti svoju postojeću istragu na osobe obuhvaćene istragom EPPO-a - kazao je te dodao da bi bilo teško zamisliti da EPPO odbije predati dokumentaciju DORH-u.

- Na istome smo sudu na isti dan i pred istim sucem istrage imali dva ročišta za određivanje istražnog zatvora u dva različita kaznena postupka u kojima se činjenične osnove preklapaju. U tom smislu bilo je teško raditi ovaj posao. Sada se možemo usredotočiti na ono što predstavlja sumnju u ovom postupku, tako da naš posao tek počinje. Što se tiče poruka koje su izišle u javnost, to za interese kaznenog postupka nije dobro - rekao je.

- Slučaj se zasigurno ispolitizirao, ali mi možemo govoriti i da je u ovoj najranijoj fazi postupka povrijeđeno njihovo pravo na pravično suđenje, upravo uslijed svih ovih pritisaka - dodao je.

Nikola i Hrvoje Petrač: Bio je izvan Hrvatske kada je kazneni postupak započeo

Upitan je gdje se nalaze Nikola i Hrvoje Petrač te jesu li u bijegu.

- On se jednostavno našao izvan Hrvatske kada je kazneni postupak započeo. Dragovoljno je došao u Hrvatsku i predao se policiji. Time je poslao jasnu poruku da se ničega ne boji, da ni od čega ne bježi i ništa ne skriva - rekao je.

Komentirao je i svoju raniju izjavu da predsjednik Stručnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice Krešimir Rotim nije u istražnome zatvoru, ponovio je da on ne zna detalje njegove obrane.

- Činjenica da USKOK za njega nije tražio određivanje istražnog zatvora na neki način ukazuje da je USKOK kao tužitelj s tom njegovom obranom bio zadovoljan - rekao je.

Upitan o komentaru Novice Petrača da su optužbe koje mu se stavljaju na teret "sulude konstrukcije" ponovio je da je njegov klijent porekao sudjelovanje u nezakonitim radnjama te da Vilija Beroša ne poznaje.

- Detalje obrane složit ćemo kada nam bude omogućen uvid u spis - rekao je odvjetnik Olujić.