Kako je Turudić EPPO-u uzeo Malog i Zrikavca i poručio šefici Kövesi: Laura, ne miješaj se

Sasvim očekivano, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je odlučio da je za slučaj korupcije u zdravstvu zadužen Uskok, a ne Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Time Uskok preuzima slučaj iako je znatno uže teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i ostale uključene. Primjerice, Uskok Beroša ne tereti za primanje mita, nego samo za trgovinu utjecajem. Također, Uskok zasad nije teretio obitelj Petrač: oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu. Kod Uskoka je zasad ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj, Goran Roić, svjedok, a kod EPPO-a je bio jedan od udruženih članova zločinačke organizacije. Na kraju, Uskok ne tereti zasad ni šefa krapinskog HZZO-a Tomu Pavića ni za što, a za EPPO je član zločinačkog udruženja... Pavića su u tajnoj grupi zvali Zrikavac.

EPPO će sad morati predati sve skupljene dokaze Uskoku, a oni će odlučiti hoće li proširiti istragu na sve ono za što članove zločinačkog udruženja terete europski tužitelji.

Uskok to i ne mora učiniti ako procijeni da su dokazi loši, ali s obzirom na ono što je u javnosti objavljeno iz istrage EPPO-a, neproširivanje istrage bio bi novi skandal.

DORH je već zatražio dostavu sve dokumentacije i dokaza. To uključuje i prepisku i glasovne poruke u grupi na aplikaciji WhatsApp, u kojoj su trojica Petrača i Saša Pozder, vlasnik tvrtke Medical Inovation Solutions, dogovarali namještanje nabava, a u njima su, sumnja se, Beroša nazivali Malim. U jednoj od objavljenih poruka čak pišu: “Mi platili Malog za nabavu robotskog mikroskopa koju je ministar odobrio”. Europski tužitelji su prikupili i iskaze svjedoka, poput ravnatelja bolnica koji su svjedočili da im je Beroš odobrio novce za kupnju mikroskopa. Podsjetimo, tri su bolnice, KBC Sestre milosrdnice, Dječja bolnica u Klaićevoj i KBC Osijek, kupile robotske mikroskope za ukupno oko 1,4 milijuna eura, a europski tužitelji po računima smatraju da su oni preplaćeni za 620.000 eura, dok Uskok smatra da su preplaćeni nešto manje od pola milijuna eura.

Ova odluka glavnog državnog odvjetnika izazvat će puno polemike u javnom prostoru, a prvi se oglasio predsjednik Zoran Milanović, koji je objavio da Turudićev potez potvrđuje zašto je Plenković “nasilno ugurao” Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika - da bi preko njega kontrolirao istrage.

Međutim, Turudić je odluku obrazložio na deset stranica, a u dijelu obrazloženja se jako obrušio na EPPO zbog nelojalnosti, da nisu poštovali Uredbu o svom osnivanju i da su praktički htjeli u javnosti ostaviti dojam nesposobnosti Uskoka i DORH-a.

Podsjetimo, prva uhićenja je u petak proveo Uskok nakon nekoliko tjedana istrage, a onda se oglasio EPPO i rekao da oni imaju puno više dokaza, izvide rade još od srpnja i skupili su puno više dokaza. Da Uskok nije krenuo u uhićenja, ovaj tjedan bi to učinio EPPO. Podsjetimo, Hrvoje Petrač i njegovi sinovi bili su nedostupni u inozemstvu, a naknadno se predao u Remetinec sin Novica. Europski tužitelji su tražili istražni zatvor i za njih.

Kad je osnivan EPPO prije tri godine, tadašnja Vlada Andreja Plenkovića je propisala da u slučaju sukoba nadležnosti između EPPO-a i DORH-a odlučuje glavni državni odvjetnik, danas Ivan Turudić. Europska tužiteljica Laura Kövesi je i od Hrvatske te još 10-ak zemalja koje imaju isto rješenje tražila da o tome odlučuje sud. Ali zasad joj Vlada i Sabor nisu udovoljili.

Turudić je u odluci naveo tri ključne stvari zbog čega je nadležan Uskok, a ne EPPO za slučaj Beroša i kompanjona.

“Kao prvo, EPPO se bavi slučajevima gdje je oštećen financijski interes EU, odnosno europski proračun. U ovom slučaju su tri mikroskopa kupljena proračunskim novcem. Četvrti slučaj, nabava za KBC Split, koja je trebala biti financirana novcem EU, nije prošla jer su predstojnik i ravnatelj odbili mito. Dakle, tu je šteta bila potencijalna, a do nje nije došlo. Ni iz jednog detalja ne proizlazi da su se okrivljenici povezali u zločinačko udruženje (organizaciju prema Uredbi) kojoj je pretežiti cilj bio oštetiti proračunska sredstva Europske unije niti su isto učinili”, stoji u obrazloženju Turudićeve odluke.

“Kao drugo, čak i ako nije napravljena samo šteta proračunu EU, a dijela su povezana, Uredba definira da će EPPO u savjetovanju s DORH-om prepustiti slučaj ako je predviđena duža kazna zatvora za ona djela koja pripadaju nacionalnom tužitelju. I to je ovdje ispunjeno”, zaključuje Turudić jer je predviđena duža kazna zatvora za oštećenje državnog proračuna.

“Kao treće, ako su djela povezana, jedan od kriterija za nadležnost je i kome je više učinjena šteta. EU ili državi članici. I iz ovog nedvojbeno proizlazi da je iz proračuna isplaćeno 1,4 milijuna eura, a od EU novca nije isplaćeno ništa, pa je i tu nadležnost Uskoka.”

Kad je to obrazložio, Turudić se žestoko obrušio na EPPO. Ističe da su i DORH i EPPO dužni surađivati i međusobno razmjenjivati informacije te je u ovom slučaju sam EPPO trebao reagirati, obavijestiti DORH i prepustiti im slučaj.

- Međutim, iako se radilo o kaznenim djelima koja su počinjena izravno na štetu proračuna Republike Hrvatske, a samo jedan manji segment cjelokupnog djelovanja zločinačke organizacije je mogao u budućnosti imati doticaja sa sredstvima Europske unije, ali je takva posljedica već pri prvom inicijalnom razgovoru odbijena, izostala je obavijest Ureda europskog javnog tužitelja nacionalnim tijelima, konkretno Uskoku, što je rezultiralo vođenjem usporednih istraga za u bitnom iste činjenične podloge inkriminacije protiv istih osoba - stoji u obrazloženju.

Turudić je i ranije rekao da oni uopće nisu znali da EPPO radi na slučaju iako je to teško vjerovati s obzirom na to koliko su europski tužitelji ispitali svjedoka. Ali glavni državni odvjetnik smatra ne samo da ih EPPO nije htio obavijestiti, nego je htio da u javnosti DORH i Uskok ispadnu nesposobni! A to nije svrha osnivanja EPPO-a, kaže Turudić.

- Protezanje nadležnosti EPPO-a, bez poštovanja odredbi Uredbe predstavlja nelojalno zadiranje u nadležnost i suverenost nacionalnih tijela kaznenog progona, iz ciljeva koji nisu propisani Uredbom, stvarajući ozračje da nacionalna tijela nisu sposobna provoditi kazneni progon, a što zasigurno nije smisao uvođenja ovoga tijela, koje je rezultat pojačane suradnje između država članica. Temeljnim načelima Uredbe upućuje se na to da EPPO nije tijelo nadređeno nacionalnim tijelima, nego je dužno surađivati s nacionalnim tijelima suzdržavajući se od iznošenja kritika u javnom prostoru o učinkovitosti i uspješnosti provođenja postupka od strane nadležnog nacionalnog tijela - napisao je Turudić u obrazloženju odluke.

Ovo je prvi slučaj u kojem je Turudić morao odlučiti o nadležnosti, a očito je da je itekako nezadovoljan postupanjem EPPO-a koje u Hrvatskoj vodi Tamara Laptoš, bivša ravnateljica Uskoka. Do zaključenja ovoga broja EPPO se nije oglasio o Turudićevoj odluci i hoće li predati sve dokaze.

Već je ranije premijer tražio od DORH-a i Uskoka da zatraže i slučaj Geodetskog fakulteta u kojem je Ministarstvo kulture isplatilo 19,1 milijun kuna i za fiktivna snimanja zgrada. Međutim, DORH pod bivšom šeficom Zlatom Hrvoj Šipek to nije zatražio. Prema ovim obrazloženjima koje je upravo dao Turudić, teško da bi se u slučaju Geodetskog fakulteta, prema svim ovim kriterijima, mogao oduzeti slučaju EPPO-u. Tamo su četiri ministarstva plaćala Geodetski fakultet, a oni su zlorabili europski novac.

U slučaju Ministarstva kulture prvo je bila planirana isplata novca od proračuna EU, ali na kraju je lopovluk plaćen hrvatskim novcem.

Turudić o istrazi EPPO-a

Iako je riječ o djelima na štetu proračuna Republike Hrvatske, izostala je obavijest EPPO-a

Turudić proziva EU tužitelje

Njihovo nelojalno zadiranje stvara dojam da nacionalno tijelo nije sposobno voditi kazneni progon

Žene koje su razljutile Turudića

Laura Kövesi je glavna europska tužiteljica, a Tamara Laptoš je zadužena za Hrvatsku. Za konkretan slučaj korupcije u zdravstvu zadužen je Tomislav Kamber, još jedan ‘sin’ Uskoka.