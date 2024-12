Odvjetnik oca iz Ljubešćice: 'On shvaća težinu kaznenog djela, ali ne smatra se krivim za to'

Roditelji koji su osumnjičeni da su zakopali svoje dvije bebe u dvorištu obiteljske kuće u Ljubelju Kalničkom u Varaždinskoj županiji uskoro će na slobodu jer je sud uložio žalbu kako ne postoji opasnost da ponove isto kazneno djelo za koje ih se trenutno tereti.

- Žalbeno Vijeće smatra da su okrivljenici u pravu kada tvrde da ne postoje osobite okolnosti koje bi upućivale na realnu, konkretnu i objektivno predvidivu opasnost da bi oni boravkom na slobodi ponovili kazneno djelo. Što se tiče osnove opasnosti na svjedoke, tu žalba nije prihvaćena. Naime, bit će potrebno ispitati osobe koje su im u bliskom srodstvu - objasnio je Igor Pavlic sa Županijskog suda u Varaždinu za Novu TV.

Potrebno je ispitati desetak svjedoka u ovom slučaju, a dio ih se nalazi u Splitu.

- Konkretan način na koji će se ispitati svjedoci bit će utvrđen tijekom istrage, ono što je bitno je da se ispitivanja provedu što je moguće brže - rekao je Darko Galić iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

- Očekujemo da budu ispitani u nekom razumnom roku, nakon čega će moj branjenik, a i njegova suoptuženica biti pušteni da se brane sa slobode - rekao je Rajko Rudnički, odvjetnik oca djece.

Na teret im se stavljaju teška kaznena djela grubog zanemarivanja djece koje je u dva slučaja završilo smrću za što im prijeti od 3 do 15 godina zatvora. Treće njihovo dijete završilo je pod skrbi Centra za socijalnu skrb, a i ono je također bilo zanemarivano za što roditeljima prijeti još 5 godina zatvora.

Sud je u obzir uzeo i činjenicu da ovaj par dosad nije bio prekršajno ni kazneno osuđivan, a ništa sporno nisu utvrdili ni u načinu na koji su oni živjeli.

- Do sada po stanju spisa nisu iskazivali agresivno ponašanje, a oni su uvjereni da je njihovo ponašanje, pa tako i ponašanje prema djeci, bilo sukladno Božjim zakonima, kako ih oni tumače. Naime, oni smatraju da su Božji zakoni iznad svih zakona, pa tako i svjetovnih. To samo po sebi uz ove okolnosti, po ocjeni Žalbenog vijeća, nije dostatno za zaključak o postojanju konkretne bojazni da bi mogli ponoviti kazneno djelo - kazao je Pavlic.

Odvjetnik oca kaže kako se on ne smatra krivim.

- On je psihički stabilno, u redu je. Prihvatio je situaciju kakva je i slijedi pravna, uvjetno rečeno, borba. Što se njega tiče, da, svjestan je težine kaznenog djela, nisam bio u kontaktu s njegovom izvanbračnom suprugom. On je na način na koji mu se to stavlja teret izjasnio da se ne smatra krivim - rekao je Rudnički.

Otac i majka varaždinski zatvor napustit će nakon što se ispitaju svi svjedoci, a nalaz obdukcije i točan uzrok smrti i dob njihovih dviju beba još uvijek se čeka.