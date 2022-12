Odvjetnik Udruge Franak: Ovom odlukom ljudi će dobiti mrvice

Ne postoji mogućnost žalbe na ovakvu odluku ako ona zaživi već postoji mogućnost izjavljivanja ustavne tužbe koju će sigurno koristi kolega odvjetnik koji zastupa u konkretnom revizijskom predmetu u kojem je doneseno ovo pravno shvaćanje dakle radi se o pojedinačnim predmetima, rekao je u razgovoru za RTL odvjetnik Udruge Franak, Igor Metelko.

Vrhovni sud dovršio je raspravu u slučaju švicarskog franka, prihvativši pravno shvaćanje prema kojem korisnici koji su konvertirali kredite u eure imaju pravo na isplatu zateznih kamata.

Ako je iznos prosječnog kredita od 100.000 švicarskih franaka, objašnjava koliko bi građani dobili odštetom, a koliko sada ovom odlukom.

- Ovom odlukom će doslovno dobiti mrvice dakle radi se o tome da bi na kredit od 100.000 franaka dobio s osnova tečajnih i kamatnih razlika otprilike 100.000 kuna plus još zateznih kamata 100.000 kuna. Govorimo o obeštećenju od 200.000 kuna, dok u odnosu na ovo što je sada odlučio Vrhovni sud koji je sada dosudio samo zatezne kamate na utvrđenu pretplatu u konverziji. Na kredit od 100.000 franaka to bi moglo biti nekih 20 do 30 tisuća kuna - objasnio je.

Upitan je koliko je građana koji su konvertirali dobili odštetu.

- To možemo samo nagađati, možda se radi o nekoliko stotina presuda ili nekoliko desetaka. Ako ova odluka zaživi, oni će morati taj novac vraćati - poručuje i dodaje da ne postoji mogućnost žalbe na ovakvu odluku ako ona zaživi već postoji mogućnost izjavljivanja ustavne tužbe koju će sigurno koristi kolega odvjetnik koji zastupa u konkretnom revizijskom predmetu.

