Odvjetnik: 'Uhićeni Ivan Božić na policiji se branio šutnjom, to planira i kod državnog tužitelja'

Nije iznio obranu u policiji. Branio se šutnjom. Sad će ići kod tužitelja, branit će se šutnjom, a potom ide kod suca istrage koji će ga poslati u istražni zatvor na Bilice. I to je sve što mogu reći. On se ponaša normalno. Nema nikakvih posebnih stvari za istaknuti. Nije se žalio na postupanje policije, nije ni jednom riječju to spomenuo – kazao nam je Vinko Gulišija, odvjetnik Ivana Božića kojega policija sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva njihovog 20-godišjeg kolege, policijskog vježbenika kojega je Božić pomeo automobilom u Ulici Domovinskog rata u Splitu zadavši mu po život opasne ozlijede.