Odvoz smeća će poskupjeti čak 1300 posto: 'To je nepravedno'

Odvoz otpada poskupjet će za većinu kućanstava u zemlji, a neke tvrtke mogu očekivati poskupljenje i više od 1300 posto. Razlog tome je nova Vladina uredba o gospodarenju otpadom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema našim saznanjima, komunalna društva očekuju da bi negdje oko 60 posto kućanstava u zemlji plaćalo smeće više nego do sada. No oni koji u kućanstvu imaju više članova plaćali bi, pak, nižu cijenu. Poskupljenje će osjetiti i poduzeća, osobito ona manja. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ovim izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadom želi potaknuti građane i tvrtke da što više odvajaju otpad jer će se i dalje naplaćivati samo odvoz miješanog komunalnog otpada.

Promjena uredbe stvorila je probleme ne samo kućanstvima, koja će plaćati višu cijenu, nego i samim komunalcima. Oni, naime, sad moraju ponovno mijenjati sistem obračuna odvoza otpada koji su već mijenjali prošle godine prilikom prvih izmjena. Nezadovoljstvo među komunalcima zbog nove uredbe najviše je zbog toga što ponovno kućanstvima i tvrtkama moraju slati na potpis izmjene. Isto su slali i prošle godine, kad se također mijenjala uredba, i to ih je tad jako puno stajalo.

No još gorim smatraju to što će u tim novim izjavama sami korisnici moći izabrati kakvu kantu za odvoz smeća žele i koje veličine. Uredba će, upozoravaju komunalci, posebno pogoditi tvrtke koje, pak, mogu očekivati poskupljenja u rasponu od više od 1300 posto do smanjene cijene od 99 posto.

Svi oni koji nisu kućanstva, a misli se na tvrtke, svrstani su u čak sedam kategorija, a to, pak, ovisi o djelatnosti koju pokrivaju. Oni koji čine jednu od kategorija moraju imati istu fiksu cijenu obavezne minimalne javne usluge, odnosno fiksnog dijela računa. To, naime, smatraju nepravednim, jer po tome ispada da će veliki hotel s 300 ili 400 soba plaćati istu naknadu kao i mali obiteljski hotel od, primjerice, samo deset soba.

- To je krajnje nepravedno prema nama malima koji se borimo opstati na tržištu - rekao je za 24sata direktor jednog obiteljskog hotela.

No ono što se može napraviti jest da se traži ocjena ustavnosti odredbi izmjena i dopuna uredbe koje su, prema nekim mišljenjima, čak i protivne Ustavu i načelima Zakona o gospodarenju otpadom.

Tema: Hrvatska