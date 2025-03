'OECD je zadnja asocijacija kojoj Hrvatska želi pripadati. Ne daju novac, ali daju nešto važno'

Ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj, privremeno je obustavljen. Razlog odgode nisu bilateralni odnosi Hrvatske i SAD-a, nego je to moguća posljedica carinskog sukoba između SAD-a i Europske unije.

Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, poručio je da su "američki partneri zamolili da se glasanje održi u nekom drugom trenutku".

Ekonomski analitičar Petar Vušković za 24sata ističe kako je ulazak u OECD bio naš zadnji strateški cilj.

- Pregovori su počeli 2022., a cilj ulaska je bio 2026. OECD je zadnja asocijacija kojoj Hrvatska želi pripadati. OECD je zapravo CV za odlikaše jer ulaziš u klub najrazvijenijih. Tu se dobiva jako puno znanja jer se u OECD-u sve temelji na mjerenju. I Europska komisija se oslanjala na OECD izvještaje o reguliranosti tržišta (PRM18) ili o mnogo državnih poduzeća kad je o Hrvatskoj riječ. Godinama sam i sam pratio njihove izvještaje - rekao je Vušković.

Da nije bilo njihovih izvještaja Hrvatska bi, navodi, teško smanjivala troškove administracije, parafiskalnih davanja ili porezna opterećenja.

- Odgoda ulaska u ovaj klub definitivno može pričekati. Za razliku od EU, ne dijele novac, nego jako puno znanja. Naravno, znanje je ključ, jer ako ne mjeriš, ne možeš ni upravljati. Dobre javne politike su ključ razvoja standarda građana - istaknuo je Vušković.ž

'Hrvatska ima izvoz u SAD-u od 577 milijuna eura'

Do svega je došlo nakon što je novi američki predsjednik Donald Trump pokrenuo dugo najavljivane carinske namete od 25 posto Kanadi i Meksiku te povećao carine na 20 posto Kini, a najavio je i carine EU.

- Carine od 20 do 25 posto su izrazito protekcionističke. Kad zapravo ostavite carine, tad nitko nije na dobitku jer će to sigurno utjecati na kontra mjere. S druge strane, Europska unija ima trgovinski suficit od 48 milijardi eura sa SAD-om. Sigurno je da bi trebala više osjetiti te trgovinske promjene. To će značiti gubitak konkurentnosti za europska poduzeća - istaknuo je Vukušić.

Da se gleda Hrvatska, ona, navodi, ima izvoz u SAD-u od 577 milijuna eura, što je, kaže, daleko ispod deset posto izvoza.

- Irska je pogotovo u lošem položaju, njezin izvoz iznosi gotovo 50 posto izvoza u SAD, dok je prosjek u EU od 20 do 25 posto po državi članici. Protekcionizam nije dobar i on samo potvrđuje da ona globalizacija kakvu smo nekad znali lagano nestaje. Jednostavno, stvaraju se novi vanjskotrgovinski kanali, potpisivat će se novi trgovinski sporazumi. Svaki put kad se prekine određeni proces, on itekako košta - poručuje na kraju Vušković. 