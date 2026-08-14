Oglasio se Grad Omiš: 'Nek se žurno jave ugostitelji koji žele pomoći evakuiranima s hranom'

Grad Omiš objavio je poziv ugostiteljima koji žele pomoći evakuiranim osobama.

- Pozivamo sve ugostitelje koji su danas u mogućnosti pomoći osiguravanjem hrane i toplih obroka za evakuirane osobe s područja Grada Omiša pogođenog požarom da se žurno jave Stožeru civilne zaštite Grada Omiša na broj telefona 021 755 500 - rekli su iz Grada Omiša.

Dodaju da je svaka pomoć dragocjena.

- Hvala svim ugostiteljima i svima koji pomažu u ovim teškim trenucima - rekli su iz Grada.