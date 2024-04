Oglasio se Šeparović o izjavama prije i poslije izbora: 'Ovo sam točno rekao 18. ožujka...'

Sve sam rekao i 18. ožujka i jučer. Točno je da sam 18. ožujka rekao da ako nakon izbora podnese ostavku može biti mandatar, ali pogledajte pažljivo, uz dodatak, rekao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović za Al Jazeeru Balkans opravdavajući odluku Suda prema kojoj Zoran Milanović me smije biti ni premijer ni mandatar.

Iako je Šeparović 18. ožujka rekao da Milanović može biti mandatar ako podnese ostavku, odluka se nakon izbora promijenila te sada predsjednik ne može postati mandatar ni ako da ostavku.

- Ali pogledajte pažljivo uz dodatak: 'ako se bude držao Ustava i zakona’. Isto sam tada najavio da je teoretski moguće i poništenje izbora, poništenje odluke o davanju mandata i odluke Sabora o izglasavanju povjerenja Vladi ako ne bude poštivao Upozorenje Ustavnog suda. Nakon toga nije poštivao Ustav, nije poštivao Upozorenje, nije odmah dao ostavku već je sudjelovao u kampanji kao premijerski kandidat i otvoreno govorio da neće poštivati Upozorenje Ustavnog suda. Takvim postupanjem sam se je isključio od mogućnosti da bude budući mandatar - objasnio je Šeparović odluku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Dodaje da mandatar ne može biti osoba koja postupa suprotno Ustavu i odlukama Ustavnog suda.

- Nitko na protuustavnom ponašanju ne može ostvarivati korist za sebe. Dakle, nema nikakvih kontradikcija u stavovima Ustavnog suda i mene već se radi o dosljednoj obrani temeljnih ustavnih vrednota, a osobito vladavine prava - rekao je.

Zoran Milanović se u petak osvrnuo se na odluku Ustavnog suda prema kojoj on, čak i ako netko skupi 76 potpisa, ne bi mogao biti mandatar ili premijer.

- Ovo je priprema za državni udar. Ovo su predradnje da sutra kum korupcije Plenković kaže da ima odluku Ustavnog suda i to ne želi napraviti. Ta priča da je ustav iznad hrvatskih ljudi, to može smisliti čudan um, ako je uopće um. To hoću li ja biti mandatar ili neću, to samo pokazuje razmjere paničnog straha Plenkovića. Ja ne moram biti mandatar. Ja sam svoje učinio - kazao je predsjednik.