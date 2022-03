O napadu na elektranu Zaporožje oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na svojem Instagram profilu.

Poziva Europu da se probudi te upozorava na potencijalnu nuklearnu katastrofu i prijetnju Rusije.

- Europa se sada mora probuditi. Najveća nuklearna stanica u Europi gori. Upravo sada ruski tenkovi granatiraju nuklearne jedinice. To su tenkovi koji imaju termalni vid, pa znaju gdje granatiraju. Pripremili su se za to. Obraćam se svim Ukrajincima i svim Europljanima svim ljudima koji poznaju riječ Černobil koji znaju koliko je patnje i žrtava prouzročila eksplozija u nuklearnoj stanici. Bila je to globalna katastrofa. Stotine tisuća ljudi borile su se protiv njegovih posljedica. Deseci tisuća ljudi su evakuirani Rusija to želi ponoviti, ali šest puta jače - rekao je Zelenskij.

- Ruski propagandisti zaprijetili su da će svijet zasuti nuklearnim pepelom. Sada to nije prijetnja. To je stvarnost. Ne znamo kako će završiti požar na stanici, kada će se dogoditi eksplozija, ako Bog da, neće se dogoditi. Naši dečki su uvijek držali stanicu na sigurnom, da nije bilo provokacija, mina, a onda i ucjenjivanja cijelog svijeta nuklearnom katastrofom - nastavlja Zelenskij.

- Moramo zaustaviti ruske trupe. Recite svojim političarima: Ukrajina ima 15 nuklearnih jedinica. Ako će doći do eksplozije, to će biti kraj svima nama, kraj Europe, evakuacija Europe. Samo hitna akcija Europe može zaustaviti ruske trupe i spriječiti smrt Europe u nuklearnoj katastrofi - zaključio je Zelenskij.

