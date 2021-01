Židovska općina Zagreb izvijestila je u petak da je većina klubova zastupnika, uključujući i vladajuće, podržala njihovu inicijativu da se pristupi usuglašavanju zakonskog okvira za stavljanje u proceduru zakona kojim bi se zabranilo ustaška obilježja i veličanja zločinaca. Na sastanku su bili i predstavnici Roma, Srba i antifašista, ukratko, svi osim Domovinskog pokreta i MOST-a.

Predsjednik ŽOZ-a Ognjen Kraus smatra da bi zabrana mogla biti izglasana dvotrećinskom većinom ako iza inicijative stane vladajuća stranka. Njihovu podršku imaju, barem prema onome što je na sastanku kazao saborski zastupnik iz redova HDZ-a Damir Habijan. Rijedak je prizor da je HDZ stao na istu stranu klackalice s oporbom. Toj slici nazočila je i saborska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar:

- Sastanak je bio vrlo konstruktivan, dogovorili smo se ponovo naći za par tjedana i nadam se da ćemo zajedno i vladajući i oporba, doći do rješenja ovog problema i okrenuti se budućnosti - poručila je.

Antifašistkinja Rada Borić iz Nove Ljevice kaže da je vrijeme nakon 30 godina staviti stvari u red, uz dužno poštovanje onima koji su poginuli s takvim znakovljem.

- Treba pitati jesu li se oni borili za demokratsku Hrvatsku ili za neku Hrvatsku koja bi trebala biti temeljena na rasnim zakonima i na svemu onome što je to obilježje nekad značilo. Za što su se borili? - pita Borić dodajući kako to znakovlje nije poezija da je interpretiramo.

- Ja sebe uhvatim da kažem 'ajde više dosta tih ustaša i partizana', ali tko je učinio da to postane normalno, kako nam može biti dosta i jednih i drugih, kako smo ih izjednačili? Jedini su bili antifašisti, a drugi nisu - pita se Borić.

Onaj čiju podršku Židovska općina nije dobila jest Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban.

- Moje mišljenje je da bi im bolje bilo da odu malo kod Njetanahua, tamo svojeg predsjednika, pa da u svojoj kući rješavaju probleme, a ne u nas - poručio je Skejo.

Pitali smo misli li da će zabrana proći u Saboru, ipak je vladajući HDZ na strani Židovske općine?

- Ima HDZ-ovaca koji bi zasigurno digli ruku protiv pozdrava 'za dom spremni', ali budite sigurni da je veličina HDZ-a za dom spremna jer to je poklič za slobodu, a njihova petokraka je poklič smrt za i za tamu - kazao je Skejo dodajući dobro poznatu retoriku da 'Za dom spremni' nije ustaški nego hrvatski pozdrav.

- Ima li išta svetije nego za dom spreman biti, za svoje more, njive, kuću, obitelj, domovinu? Ima li kvalitetnijeg pozdrava u Hrvatskoj? - pita Skejo.

Podsjetili smo na to kako je predsjednik Zoran Milanović napustio obilježavanje akcije Maslenica nakon što je ugledao dvije osobe s obilježjima HOS-a.

- Da je bio s nama, da je iti malo dao za Hrvatsku, onda bi se drugačije ponašao i imao bi obzira prema braniteljima koji su stvarali hrvatsku državu, a tu je, između ostalog i HOS - podvukao je Skejo.

Valja dodati kako Milanovićevo napuštanje obljetnice nije imalo veze s inicijativom židovske zajednice. Sastanak na kojem se razgovaralo o predlaganju zabrane ustaških pozdrava sazvan je još prije deset dana.

Ognjena Krausa, spomenutog predsjednika Židovske općine Zagreb, kontaktirali smo da upitamo kakva je daljnja procedura, hoće li biti još sastanaka i kada se očekuje glasanje o zabrani, na što je kazao da imamo sve u priopćenju. Na to smo rekli kako postoje udruge koje se protive inicijativi i prije nego smo spomenuli Marka Skeju, Kraus nas je prekinuo sljedećim riječima:

- Ne zanima nas to, komentari nas ne zanimaju, mene interesira to što ćemo učiniti. Nemojte me na taj način pitati da komentiram komentare koji se pojavljuju na mrežama. Znam točno kakvi su komentari i to me uopće ne interesira - kazao je Kraus.

Rekli smo da ne govorimo o nikakvim komentarima na društvenim mrežama.

- Sastali smo se, jednoglasno je dogovoreno da se ide u donošenje zakona koji će konačno staviti na mjesto ustaške simbole i sve ono što najmračnija povijest hrvatskog naroda. Jel to dosta? - upitao je iznervirano, pa smo kazali da jest i zahvalili se.