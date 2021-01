Pripadnici HOS-a komentirali su odlazak predsjednika Zorana Milanovića s obilježavanja vojno-redarstvene akcije Maslenica nakon što je u protokolu vidio na nekim sudionicima natpise "Za dom spremni".

- On se okrenuo i bacio nas u smeće davno, ako se sjećate njegove izjave - rekao je jedan od pripadnika, javlja N1.

Ante Baraba Knez, tajnik zadarskog HOS-a rekao je da su oni dio službenog protokola obilježavanja akcije.

- Prilikom dolaska ovdje rečeno nam je da ljudi koji su u protokolu idu na polaganje vijenaca. Mi smo u protokolu kao sve udruge Domovinskog rata. Nije bilo nikakvog vrijeđanja gospodina predsjednika, nije bilo ni u planu. Postrojili smo se na početku, protokol je počeo. Ono što Milanović je napravio u Novskoj i sad je napravio - rekao je.

- Nek’ dođe pred mene nek’ mi kaže da mu ovo smeta, ja ću mu reći razlog. Ja i moja braća smo pod ovim znakom krv prolili - rekao je.

Umirovljeni časnik Hrvatske vojske Ivan Betlem došao je u Zadar iz Koprivnice.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije HOS-ovca na odlazak Milanovića

- Bilo mi je drago da sam vidio predsjednik. On očito, iz nekih svojih razloga, već drugog trećeg puta, "bacio" je to negdje. Neka mu to i dalje bude na čast, on je i dalje predsjednik i vrhovni zapovjednik vojske, htio bih ga pozdraviti. Tužan sam jer je došao u Zadar na obljetnicu i da onda pobjegne ispred dragovoljaca HOS-a. Ne znam zbog čega je pobjegao - rekao je.

- Mi smo nosili natpis "Za dom spremni" 1991. godine, pod tim natpisom smo ginuli. Natpis i pozdrav je najviši hrvatski pozdrav što ga Hrvatska ima i narod će dočekati da to postane službeni pozdrav u oružanim snagama - poručio je.