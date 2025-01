Ogorčeni par: 'Suprugu i meni nisu dopustili sterilizaciju jer smo mlađi od 35, to je apsurd'

Suprug i ja imamo troje prekrasne djece, i zadovoljni smo tako. On bi zato volio napraviti vazektomiju, a ja bih podvezala jajnike, no kako smo mlađi od 35, zakon nam to ne dozvoljava. Nije nam jasno kako po istom zakonu žena može slobodno odlučivati o pobačaju, a o podvezivanju jajnika ne može, kaže nam ogorčeni par.