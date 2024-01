Ogorčenje u Saboru: 'Plenković nam šalje kukavičje jaje, u isti Zakon utrpao i femicid i lex AP'

Konačno smo u Saboru dočekali prijedlog da se femicid uvodi u Kazneni zakon, no, kao i uvijek kad su u pitanju Plenković i HDZ, postoji veliki ali, pogotovo kada su u pitanju dobre namjere. Konačno je pokazao pravo lice, on je kao lutkar koji upravlja lutkama, ali zloban i zao lutkar. Pa je tako u Kazneni zakon stavio dvije teme - femicid i onaj njegov famozni lex AP, kojim se uvodi kontroverzno kazneno djelo "neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje." Riječ je o famoznom kaznenom djelu kojeg se naš premijer sjetio nakon što su u medijima objavljivani podaci o najvećim korupcijskim aferama, koji su ili za njega osobno ili za njegove najbliže suradnike bili kompromitirajući, istaknula je zastupnica i predsjednica GLASA-a Anka Mrak Taritaš uoči rasprave o izmjenama Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku te Obiteljskog zakona ovog tjedna u Saboru.

'Šalje nam kukavičje jaje'

Premijer Andrej Plenković je tako oporbi stavljanjem u isti zakon uvođenje femicida, što svi podržavaju, kao i dijela koji se tiče kažnjavanja curenja informacija iz istraga, čemu se oporba oštro protivi, upozorava Mrak Taritaš, fino smjestio. Jer, naglašava, ako glasaju protiv, glasat će i protiv uvođenja femicida, što će onda Plenković kasnije koristiti za nabijanje na nos.

- Svima nama koji smo protiv te njegove autokratske izmjene Plenković šalje kukavičje jaje i kao zli lutkar kombinira kako bi kome što smjestio. Naravno da ne možemo odvojeno glasati za uvođenje femicida u Kazneni zakon zato što će ovdje doći u istom prijedlogu izmjena koje se odnose i na curenje podataka iz kaznenog postupka. I što je onda izbor? Ili glasaj protiv uvođenja femicida ili glasaj za Plenkovićev pomahnitali pokušaj ušutkivanja medija i svih koji bi se eventualno usudili pisnuti o aferama koje kontinuirano drmaju njegovu Vladu - naglasila je.

Uvođenje femicida u Kazneni zakon, poručuje Mrak Taritaš, je dobar korak naprijed u zaštiti žena od nasilja, ali...

- Bojim se da i ove nove izmjene Kaznenog zakona neće promijeniti tu strašnu statistiku zato što je naš najveći problem provođenje zakona i propisa, što provode suci koji to često čine tako da se svi zgražamo nad njihovim presudama i obrazloženjima presuda. Podsjećam na slučaj bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Lasinja kojemu je Visoki kazneni sud umanjio kaznu za silovanje jer je odlikovani branitelj. Nedavno smo imali još jedan takav slučaj u kojem je sudac smatrao da je braniteljski status olakotna okolnost za kazneno djelo silovanja. Takve skandalozne presude teško da ćemo spriječiti uvođenjem femicida. Ono što možemo odmah je to da se sucima propiše sustavna, trajna i obavezna edukacija o borbi protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanom nasilju - kazala je.

Na isto upozorava i Ivana Kekin, zastupnica Možemo.

- Ideja da zajedno raspravljamo femicid i lex AP je sama po sebi sporna i stvarno se postavlja pitanje kako bi trebali glasati oporbeni zastupnici, koji su otvoreno protiv izmjena koje se tiču lex AP-a, ukoliko želimo da izmjene koje se tiču femicida uđu u Zakon. Sasvim je jasno kako će to pokušati prikazati Plenković nakon toga - poručila je.

'Ovim izmjenama je Plenković ucijenio sve žene u Hrvatskoj'

Govoreći o nasilju nad ženama, podsjetila je kako je Hrvatska ratificirala Istanbulsku konvenciju još 2017. godine.

- To je bio prvi i jedini put da je Plenković dozvolio HDZ-ovim zastupnicima da glasaju po savjesti i tada je poslao poruku da je nasilje nad ženama i u obitelji pitanje savjesti pojedinca, a ne društveni problem. Poslao je poruku da se nasilje i dalje tretira kao privatno pitanje i to je u skladu s njegovim politikama. Mi mislimo da su izmjene Kaznenog zakona u tom smislu dobre, dobro je ako uspijemo barem parcijalno spriječiti da nasilnici u obitelji i ubojice koji su ubili žene budu pušteni uz olakotne okolnosti da su jednom bili branitelji na uvjetne kazne, no istodobno se po pitanju sprječavanja možemo složiti da nismo donijeli nikakvu sveobuhvatnu politiku. Plenković mijenja ove zakone nakon izvješća GREVIO-a u kojem su dali 68 preporuka za RH kako unaprijediti primjenu Istanbulske konvencije, pozdravljamo uvođenje femicida kao posebnog kaznenog djela, ali to nije dovoljno jer se bojimo da se brojevi femicida s ovakvim partikularnim izmjenama, koje služe kao zakrpe u zakrpnoj politici Andreja Plenkovića, neće riješiti - istaknula je Kekin.

Predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić zaključila je da je Plenković ovim izmjenama Kaznenog zakona ucijenio sve žene u Hrvatskoj.

- Ovime je rekao "može veća zaštita ženama žrtvama nasilja ako vi zaštite mene od korupcijskih skandala" - istaknula je.