Ogromni štakor u studentskoj menzi: 'Ovo su nam smjestili'

- Studenti su sjedili za stolovima i ručali kada smo u menzi uočili komešanje i nekoliko djelatnika kako pokušavaju nešto uloviti. Sve je trajalo nekoliko minuta, a onda smo vidjeli kako iz menze iznose ogromnu pantaganu. Svi su bili zgroženi - kazao je student koji je poslao snimku "lova" na štakora koji se oko 13.30 odvio u Indexu, tj. najvećem studentskom restoranu u Rijeci gdje se studenti hrane već dugih 40 godina.

Kako se u blizini menze nalazi tržnica i mnogobrojni kontejneri za smeće pretpostavljalo se da je nesretna životinja zalutala u restoran, no od ravnatelja Studentskog centra Dinka Jurjevića doznajemo da je sve namjerno djelo.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203296 / štakor u menzi u Rijeci]

- Upoznat sam sa situacijom i žao mi je što moram reći da je incident namješten. Naime, imamo četiri svjedoka, konobaricu restorana, dvije studentice i jednog člana studentskog zbora, koji su svjedočili kada pojedinac namjerno otvorio ulazna vrata te s ceste šutnuo štakora u menzu i onda sve snimio na mobitel. Sve ćemo prijaviti policiji kako bi identificirali pojedinca, a u tome će nam nedvojbeno pomoći i nadzorne kamere. Svjesni smo da se u blizini nalazi tržnica i da to predstavlja opasnost, ali smo stoga i iz tog razloga iznimno strogi kod higijene i redovitog špricanja, dezinsekcija, neprekidnih službenih, sanitarnih i internih kontrola. Iznimno se trudimo zadovoljiti sve norme i do sad nikad nismo imali ovakav slučaj. Žao mi je što je do ove situacije došlo i što su prisutni studenti to proživjeli - objasnio je ravnatelj Jurjević, dodavši kako će "režisera" ove neslane šale tužiti

Tema: Hrvatska