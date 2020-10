Okupljanja do 50 ljudi do 22 h, maske na otvorenom ako nije moguća distanca od 1,5 m...

<p>U nedjelju je šesti dan za redom oboren rekord novozaraženih u jednom danu i zabilježen je 2421 novi slučaj zaraze.</p><p>Korona virus je probio i u Vladu. Ministrica turizma i sporta<strong> Nikolina Brnjac</strong> zaražena je koronom, a zbog toga što je bila na sjednici Vlade u subotu, u samoizolaciji su i dva ministra koja su sjedila kraj nje - ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike <strong>Josip Aladrović</strong> i ministar gospodarstva te održivog razvoja <strong>Tomislav Ćorić. </strong>Na koronu je pozitivan i Ličko-senjski župan <strong>Darko Milinović</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere od ponedjeljka </strong></p><p>Od ponoći su na snagu stupile nove mjere Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu koje su u nedjelju predstavili ministri <strong>Vili Beroš</strong> i <strong>Davor Božinović</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> te ravnateljica Klinike za infektivne bolesti <strong>Alemka Markotić</strong>. </p><p>Mjere će vrijediti idućih 14 dana. </p><h2>Na javnim okupljanjima do 50, a na privatnim do 15 ljudi </h2><p>Ministar Božinović istaknuo je kako se radi o najvažnijoj mjeri koja je donesena. Naime, ovom odlukom zabranjuje se okupljanje više od 50 ljudi na javnim okupljanjima. </p><p>Što se tiče okupljanja povodom sprovoda, ispraćanja i polaganja urni, taj broj ograničen je na 30 ljudi.</p><p>Isto vrijedi i za svadbene svečanosti. </p><p>Na ostalim privatnim svečanostima može se maksimalno okupiti 15 ljudi. </p><p>Što se sportskih natjecanja tiče, ona se smiju održavati, ali ne smije biti gledatelja. </p><h2>Okupljanja traju najkasnije do ponoć </h2><p>Javna događanja, okupljanja i svečanosti svih vrsta smiju trajati samo do 22 sata.</p><p>Ovdje su iznimka vjenčanja koja smiju trajati do ponoć. </p><p>No, ona okupljanja koja se održavaju u ugostiteljskim objektima smiju se održavati dokle god je ugostiteljski objekt otvoren. Prema odluci Stožera koja je stupila na snagu 14. listopada, ugostiteljski objekti također smiju raditi samo do ponoć. </p><p>Ministar Božinović napomenuo je kako su inspektori u petak i subotu prijavili kazneno 32 ugostitelja zbog kršenja propisanih mjera te im prijeti ukupna kazna od milijun kuna. </p><h2>Obaveze organizatora </h2><p>Obavezno je dostaviti obavijest o održavanju svih javnih okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje više od 30 ljudi i to nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite. </p><p>Također, obavezno je voditi i pisanu evidenciju sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima se očekuje više od 15 ljudi.</p><h2>Alkohol </h2><p>Zabranjeno je prodavati alkohol od ponoći pa do 6 ujutro. To se posebice odnosi na benzinske postaje koje rade iza ponoći, a koje su tijekom vikenda prepune kupaca koji dolaze po alkoholna pića i nastavljaju druženja izvan ugostiteljskih objekata. </p><h2>Maske </h2><p>Maske je obavezno imati na licu na otvorenom prostoru kada nije moguće održati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar, a obavezne su i prilikom ulaska i boravka na grobljima, obzirom da se bliži blagdan Svih svetih.</p><p>Maske su obavezne i u zatvorenim prostorima, kao i fizička distanca od dva metra. </p><h2>Ovo su sve mjere:</h2>