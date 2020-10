Okupljanja i druženja glavni su okidač: 'Zbog iznimki ispašta 35.000 lokala, to nije u redu'

Hrvatska juriša prema najcrnijem scenariju obarajući svaki dan svoje rekorde u broju novozaraženih. Danas smo imali 2421 pozitivnih u jednom danu, a članovi stožera ne kriju da očekuju i veće brojeve

<p>U samoizolaciji je više od 28.000 ljudi pa u novom tjednu možemo očekivati od toga 30 posto zaraženih odnosno još 8500 pacijenata.</p><p>Cijelo nedjeljno prijepodne Nacionalni stožer s premijerom Plenkovićem petorica ministara odlučivalo je o novim mjerama koje bi trebale pomoći u suzbijanju pandemije.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Mjere za život</b></p><p>Kako kaže ministar <strong>Davor Božinović</strong> niti jedna mjera nije dovoljna ako ih se ljudi ne pridržavaju te je poručio svima koji i dalje negiraju postojanje i opasnosti virusa da je krajnje vrijeme da se uozbilje.</p><p>Ministar<strong> Vili Beroš</strong> je rekao da će se opet aktivirati zagrebačka Arene, kao tercijarni centar za prihvat bolesnika. U nju se ne bi smještali teški bolesnici.</p><p>- Osnovni je izazov zdravstveni sustav i njegovo potencijalno preopterećenje. Jučer je na bolničkom liječenju bilo 825 pacijenata. Imamo 8 više nego jučer na respiratoru. Nažalost, preminulo je osam sugrađana. Pratimo situaciju u KB Dubrava koja je glavni oslonac. Imaju 226, šest više nego jučer. Prilagođavamo se dalje, odredili smo prioritete. Večeras je sastanak ekspertne skupine Kriznog stožera. Aktivirat ćemo od ranije postojeće planove, aktiviramo Arenu - kaže Beroš.</p><h2>'Zaraženih je i 10 puta više' </h2><p>Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade <strong>Gordan Lauc</strong> na svojem je Facebooku izračunao je da današnjih 800 potvrđenih novozaraženih u Zagrebu ima infekciju 14 dana te da su je proširili na otprilike 11.000 ljudi pa je uvjeren kako je stvarni broj zaraženih sigurno veći od broja potvrđenih. U Hrvatskoj ih je, kaže, najmanje 10 puta više. Zaraza se brzo širi cijelom Europom no mnoge zemlje koje nas okružuju imaju i puno strože mjere.</p><p>Ministar Božinović pojasnio je kako Hrvatska i dalje pokušava razumnim mjerama pandemiju staviti pod kontrolu jer ovo već sada predugo raje pa moraju razmišljati i o sociološkom i gospodarskom aspektu koliko i o zdravstvenom.</p><p>Okupljanja i druženja glavni su okidač za širenje virusa, no iz Udruge ugostitelja upozoravaju kako malo broj zaraženih virus dobije u njihovim objektima.</p><p>- Austrija je objavila da od ukupnog broja zaraženih svega dva posto ljudi se zarazilo u ugostiteljskim objektima, a Austrija ima četiri puta više izdanih računa po stanovniku u ugostiteljstvu nego Hrvatska. Nas ugostitelje se cijelo vrijeme stavlja kao centar socijalne interakcije iako brojke o zaraženima govore drugačije – komentirao je nove mjere Nacionalnog stožera <strong>Marin Medak</strong>, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.</p><p>S obzirom na to da je ministar Božinović napomenuo kako su inspektori u petak i subotu prijavili kazneno 32 ugostitelja zbog kršenja propisanih mjera te im prijeti ukupna kazna od milijun kuna, pitali smo Medaka ima li među njima netko tko je član njihove udruge.</p><h2>Prekršaji od milijun kuna </h2><p>- Baš smo se i mi raspitivali no nitko od naših se nije javio. Moram reći da sam ja za to da ih se prvi put upozore, a drugi puta i kazne svi koji krše jer ovako mi koji poštujemo propise ispadamo budale. Nije u redu da od 35.000 lokala zbog iznimaka svi ispaštamo – rekao je te dodao kako on od kolovoza apelira da Stožer angažira više ljudi koji će obilaziti lokale i hvatati prekršitelje.</p><p>- Ako uvode nove mjere znači da stare nisu dale rezultata ili ih ljudi ne doživljavaju. Uglavnom nešto nije u redu i stožer se treba zapitati. Vidjet ćemo za dva tjedna imaju li i ove nove smisla – kaže nam Medak.</p><p>Iz Stožera ujedno apeliraju na poslodavce da svi koji mogu pošalju radnike da rade od kuće, da organiziraju što je manje moguće sastanaka uživo, da provjetravaju radne prostorije kao i ljudi domove, da organiziraju gdje je moguće rad u smjenama.</p><h2>HUP: Mijenjajte zakon o radu </h2><p>Iz Udruge poslodavaca kažu da poslodavci od početka pandemije rade na reorganizaciji rada gdje je to moguće i ove preporuke im nisu novost no ističu kako intenzivno rade na prijedlogu izmjene Zakona o radu upravo u djelu ‘rada od kuće’ jer danas svi koji tako rade, rade u jednoj sivoj zoni.</p><p>- Rad od kuće u Hrvatskoj i dalje nije reguliran na odgovarajući način pa HUP traži da se to pitanje zakonski uredi. Tehnologija je donijela nove mogućnosti i masovnija primjena tih mogućnosti u vrijeme pandemijske krize samo je još više istaknula tu potrebu. Istraživanja pokazuju da čak 87 posto anketiranih zaposlenika odredbe o radu od kuće ocjenjuje neprikladnim za ovu situaciju – kažu nam iz HUP-a.</p><h2>Nove mjere</h2><p>• Okupljanja u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog objekta.</p><p>• Svi koji se žene naredna dva vikenda neće smjeti slaviti iza ponoći, a broj gostiju morat će svesti na svega 30 ljudi.</p><p>• Sva sportska natjecanja bit će opet bez gledatelja. Stožer smatra da je ta mjera nužna kako bi suzbili zarazu.</p><p>• Benzinske postaje bile su vikendima pune nakon ponoći zbog kupnje alkohola. Tome je odzvonilo na 2 tjedna.</p><p>• Svugdje na otvorenome su obavezne maske gdje nije moguće održati razmak od 1,5 metara među ljudima.</p><p>• Na sprovodima i na polaganjima urni maksimalno smije biti 30 ljudi, a na svim grobljima su maske obavezne za sve.</p><p>• Zabranjeni su bliski kontakti i svi moraju u zatvorenom biti na odstojanju od dva metra te nositi obavezno maske.</p><p>• Dezinfekcija ili pranje ruku, distanca i maske konstantna su preporuka s kojom virus možemo imati pod kontrolom.</p>